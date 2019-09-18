Beşiktaş'ın Slovan Bratislava maçı kadrosu belli oldu
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde yarın grubunda oynayacağı Slovan Bratislava maçının kadrosu açıklandı. Listede sakatlıkları bulunan Enzo Roco, Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup yer almadı.
Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda yarın Slovakya'nın Slovan Bratislava ekibi ile deplasmanda yapacağı maçı kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlı takımda sakatlığı yeni geçen Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup ile sağ kasık adalesinde zorlanma tesbit edilen Enzo Roco kadroda yer almadı.
Beşiktaş'ın, Slovan Bratislava maçı kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Douglas Santos, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Victor Ruiz, Caner Erkin, Pedro Rebocho, Necip Uysal, Mohamed Elneny, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Georges N'Koudou, Abdoulay Diaby, Tyler Boyd, Jeremain Lens, Umut Nayir, Güven Yalçın.
Avrupa Ligi K Grubu'nda Beşiktaş; Wolverhampton, Slovan Bratislava ve Braga ile birlikte bulunuyor.
- 18.09.2019
- Güncelleme: 18.09.2019 12:23
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Beşiktaş'ta Abdullah Avcı: Burak'sız çıkmam
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Kartal tam iyileşmeden sahaya çıkan yıldız futbolcu sakatlanarak oyunu terk etti. ilk bilgilere göre sezonun ilk yarısını kapattı.
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"Trabzonspor iyi takım"
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Trabzonlu Eeee...Jose Bordalas bilmez "bize her yer Trabzon".
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Neymar'ın Galatasaray'a karşı oynamayacağı kesinleşti!
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Mercan Şahin Belki cezası geri alınabilir. Ama hakemlerin kararı kesinse bilmem.
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