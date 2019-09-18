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18 Eylül 2019, Çarşamba
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'ın maçı kadrosu belli oldu

Beşiktaş'ın Slovan Bratislava maçı kadrosu belli oldu

'ın Avrupa Ligi'nde yarın grubunda oynayacağı maçının kadrosu açıklandı. Listede sakatlıkları bulunan Enzo Roco, ve yer almadı.

'ın, Avrupa Ligi K Grubu'nda yarın Slovakya'nın ekibi ile deplasmanda yapacağı maçı kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlı takımda sakatlığı yeni geçen ve ile sağ kasık adalesinde zorlanma tesbit edilen Enzo Roco kadroda yer almadı.

Beşiktaş'ın, Slovan Bratislava maçı kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Douglas Santos, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Victor Ruiz, Caner Erkin, Pedro Rebocho, Necip Uysal, Mohamed Elneny, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Georges N'Koudou, Abdoulay Diaby, Tyler Boyd, Jeremain Lens, Umut Nayir, Güven Yalçın.

Avrupa Ligi K Grubu'nda Beşiktaş; Wolverhampton, Slovan Bratislava ve Braga ile birlikte bulunuyor.

  1. 18.09.2019
  2. Güncelleme: 18.09.2019 12:23
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