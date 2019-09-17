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17 Eylül 2019, Salı
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Gazişehir maçına itiraz kararından vazgeçti!

Beşiktaş Gazişehir maçına itiraz kararından vazgeçti!

deplasmanında 3-2 mağlup olan , karşılaşmada kural hatası olduğu gerekçesiyle 'ye maçın yeniden oynanması için başvuruda bulunacaktı. Siyah beyazlı ekip kısa süre sonra bu kararından vazgeçti.

, maçında kural hatası olduğu gerekçesiyle 'ye başvuruda bulunma kararı almıştı.

Karşılaşmanın henüz başında Vida'nın kırmızı kart gördüğü ve Gazişehir'in penaltıdan gol bulduğu pozisyonda taç atışının nizami olmadığını gerekçe gösteren Beşiktaş, Kayode'nin de hakaretten sevk edilmesine karşın sportmenliğe aykırı hareketten ceza alması nedeniyle de itirazda bulunmayı planlıyordu.

ilindiği üzere, Gazişehirli Kayode hakaretten 'ya sevk edilmişti. Hakeme hakaretin alt sınırı 3 maç olurken sportmenliğe aykırı hareketten ceza almış ve bu cezayı hazırlık maçında aldığı için Beşiktaş'a karşı forma giymişti. Kayode, 3 maç ceza alması halinde Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecekti ancak alt sınırdan ceza alması nedeniyle, ceza tayinine yer olmadığı kararı verilmişti.

BEŞİKTAŞ KARARINDAN VAZGEÇTİ

Siyah beyazlı ekip, karşılaşmada kural hatası olduğu gerekçesiyle TFF'ye yapacağı itirazdan son dakika kararı ile vazgeçti. TFF'nin bu konu ile ilgili bir karar çıkarmayacağını düşünen yönetim, başvuru kararından vazgeçti..

  1. 17.09.2019
  2. Güncelleme: 17.09.2019 21:17
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