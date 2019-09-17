Beşiktaş Gazişehir maçına itiraz kararından vazgeçti!
Gazişehir Gaziantep deplasmanında 3-2 mağlup olan Beşiktaş, karşılaşmada kural hatası olduğu gerekçesiyle TFF'ye maçın yeniden oynanması için başvuruda bulunacaktı. Siyah beyazlı ekip kısa süre sonra bu kararından vazgeçti.
Beşiktaş, Gazişehir Gaziantep maçında kural hatası olduğu gerekçesiyle TFF'ye başvuruda bulunma kararı almıştı.
Karşılaşmanın henüz başında Vida'nın kırmızı kart gördüğü ve Gazişehir'in penaltıdan gol bulduğu pozisyonda taç atışının nizami olmadığını gerekçe gösteren Beşiktaş, Kayode'nin de hakaretten sevk edilmesine karşın sportmenliğe aykırı hareketten ceza alması nedeniyle de itirazda bulunmayı planlıyordu.
ilindiği üzere, Gazişehirli Kayode hakaretten PFDK'ya sevk edilmişti. Hakeme hakaretin alt sınırı 3 maç olurken sportmenliğe aykırı hareketten ceza almış ve bu cezayı hazırlık maçında aldığı için Beşiktaş'a karşı forma giymişti. Kayode, 3 maç ceza alması halinde Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecekti ancak alt sınırdan ceza alması nedeniyle, ceza tayinine yer olmadığı kararı verilmişti.
BEŞİKTAŞ KARARINDAN VAZGEÇTİ
Siyah beyazlı ekip, karşılaşmada kural hatası olduğu gerekçesiyle TFF'ye yapacağı itirazdan son dakika kararı ile vazgeçti. TFF'nin bu konu ile ilgili bir karar çıkarmayacağını düşünen yönetim, başvuru kararından vazgeçti..
- 17.09.2019
- Güncelleme: 17.09.2019 21:17
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Trabzonspor'dan son dakika sakatlık açıklaması... Ekuban sahalara ne zaman dönecek?
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baksoy Bu takımın acilen sana ihtiyacı var kara boğa EKUBAN bir an önce dönmeye bak ?
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aga İşin özeti ; Trabzonspor kaçtı ,Ünal Hoca yakaladı
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MAÇ SONUCU Alanyaspor 3-1 Fenerbahçe MAÇ ÖZETİ
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Ankaralı Bu Ersun Yanal'dan hiç birşey olmaz. Takımın ne oynadığı belli değil. Yazık ki bu senede Şampiyonluk hayal olacak. Yönetim bunu görmüyormu ?
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