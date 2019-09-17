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17 Eylül 2019, Salı
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sevkleri açıklandı! 'a şok...

PFDK sevkleri açıklandı! Beşiktaş'a şok...

'in 4. haftasında oynanan ile arasında oynanan maçta karşılıklı tartışma yaşayan Olarenwaju Kayode ve Muhammed Elneny, tedbirli olarak 'ya sevkedildi. Öte yandan Trabzonspor Kulübü'nün de resmi siteden yayınlanan 'sportmenliğe aykırı açıklamalar' nedeniyle sevki gerçekleştirildi.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş maçında birbirlerine yaptıkları hareket sonrasında kırmızı kart gören iki futbolcu da kural dışı hareketleri gerekçesiyle tedbirli olarak 'ye gönderildi.

kulüplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, saha olayları, saha olayları ile 2 futbolcusunun kırmızı kart ve 4 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi, Trabzonspor Kulübü ile bordo-mavili kulübün yöneticisi Ertuğrul Erdoğan, kulüp internet sitesinde yayımlanan sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle disipline sevk edildi.

Balıkesirspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Giresunspor, Adanaspor, Adana Demirspor kulüpleri ile Osmanlıspor Futbol Kulübü Müdürü Osman Davarcı, farklı ihlallerden dolayı PFDK'ye verildi.

  1. 17.09.2019
  2. Güncelleme: 17.09.2019 20:55
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