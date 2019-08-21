Vida Göztepe maçında 11’de
Sakatlığı bulunan Vida'nın dün sabah çekilen MR'ı sonrasında iyi haber geldi. Hırvat oyuncunun ciddi bir durumunun olmadığı ve Göztepe maçında forma giyebileceği belirtildi.
Sakatlığı bulunan Vida'nın dün sabah çekilen MR'ı sonrasında iyi haber geldi. Hırvat oyuncunun ciddi bir durumunun olmadığı ve Göztepe maçında forma giyebileceği belirtildi. Bu arada Hırvatistan'ın EURO 2020 elemelerinde Slovakya ve Azerbaycan ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosuna Vida da davet edildi.
- 21.8.2019
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