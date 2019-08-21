Vida Göztepe maçında 11’de - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
21 Ağustos 2019, Çarşamba
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Vida maçında 11’de

Vida Göztepe maçında 11’de

Sakatlığı bulunan Vida'nın dün sabah çekilen 'ı sonrasında geldi. oyuncunun ciddi bir durumunun olmadığı ve maçında forma giyebileceği belirtildi.

Sakatlığı bulunan Vida'nın dün sabah çekilen 'ı sonrasında geldi. oyuncunun ciddi bir durumunun olmadığı ve maçında forma giyebileceği belirtildi. Bu arada Hırvatistan'ın EURO 2020 elemelerinde Slovakya ve ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosuna Vida da davet edildi.

  1. 21.8.2019
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