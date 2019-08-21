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21 Ağustos 2019, Çarşamba
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‘Rodrigues savaşı’

‘Rodrigues savaşı’

yenilgisi sonrası ön libero arayışlarına yeniden başlayan için Arjantin'den sürpriz bir iddia geldi. 'nın America takımında forma giyen için Beşiktaş, 'le yarışıyor.

yenilgisi sonrası ön libero arayışlarına yeniden başlayan için Arjantin'den sürpriz bir iddia geldi. 'nın America takımında forma giyen için Beşiktaş, 'le yarışıyor. Rodriguez'in Betis'e transferindeki en büyük sıkıntısının vatandaşlığı bulunmaması.

  1. 21.8.2019
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