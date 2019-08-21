‘Rodrigues savaşı’

Sivas yenilgisi sonrası ön libero arayışlarına yeniden başlayan Beşiktaş için Arjantin'den sürpriz bir iddia geldi. Meksika'nın America takımında forma giyen Guido Rodriguez için Beşiktaş, Betis'le yarışıyor. Rodriguez'in Betis'e transferindeki en büyük sıkıntısının AB vatandaşlığı bulunmaması.