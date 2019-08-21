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21 Ağustos 2019, Çarşamba
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Loris Karius geri dönüyor

Loris Karius geri dönüyor

Siyah-beyazlılarda sakatlığı nedeniyle maçında forma giyemeyen kaleci Karius da çalışmalara başladı. Alman kalecinin maçında, kaleyi koruyan isim olması bekleniyor.

Siyah-beyazlılarda sakatlığı nedeniyle maçında forma giyemeyen kaleci Karius da çalışmalara başladı. Alman kalecinin maçında, kaleyi koruyan isim olması bekleniyor. Öte yandan ve Enzo Roco dışında ağrıları olan ve bireysel çalışan Atiba ise kadroda olmayacak. 'ta bu 3 isim dışında Göztepe maçında eksik yok.

  1. 21.8.2019
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