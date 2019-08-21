Loris Karius geri dönüyor
Siyah-beyazlılarda sakatlığı nedeniyle Sivas maçında forma giyemeyen kaleci Karius da çalışmalara başladı. Alman kalecinin Göztepe maçında, kaleyi koruyan isim olması bekleniyor.
Siyah-beyazlılarda sakatlığı nedeniyle Sivas maçında forma giyemeyen kaleci Karius da çalışmalara başladı. Alman kalecinin Göztepe maçında, kaleyi koruyan isim olması bekleniyor. Öte yandan Burak Yılmaz ve Enzo Roco dışında ağrıları olan ve bireysel çalışan Atiba ise kadroda olmayacak. Beşiktaş'ta bu 3 isim dışında Göztepe maçında eksik yok.
- 21.8.2019
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