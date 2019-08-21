Kara Kartal’a durmak yasak
Beşiktaş, 23 Ağustos Cuma günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-Beyazlılar 2. hafta mücadelesine Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlandı.
Beşiktaş, 23 Ağustos Cuma günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Avcı yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmaları yaparken; antrenman yarı sahada oynanan taktik maçı ve şut çalışmasıyla tamamlandı.
- 21.8.2019
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