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21 Ağustos 2019, Çarşamba
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’a durmak yasak

Kara Kartal’a durmak yasak

, Cuma günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-Beyazlılar 2. hafta mücadelesine 'nde yaptığı antrenmanla hazırlandı.

, Cuma günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. 'nde teknik direktör Avcı yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmaları yaparken; antrenman yarı sahada oynanan taktik maçı ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

  1. 21.8.2019
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