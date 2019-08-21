Aboubakar gitmek istedi
Gelecek sezon süre alacağı bir kulübe gitmek isteyen Kamerunlu oyuncu Aboubakar, eski takımına dönmeye can atarken, ayrılma isteğini Porto yönetimine iletti.
Gelecek sezon süre alacağı bir kulübe gitmek isteyen Kamerunlu oyuncu Aboubakar, eski takımına dönmeye can atarken, ayrılma isteğini Porto yönetimine iletti. Beşiktaş yönetimi, Aboubakar konusunda henüz net bir karar vermiş değil. Bu konu ile ilgili son sözü Porto söyleyecek. Aboubakar, Porto B Takımı ile maçlara çıkmaya başlamıştı.
- 21.8.2019
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