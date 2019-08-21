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21 Ağustos 2019, Çarşamba
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gitmek istedi

Aboubakar gitmek istedi

Gelecek sezon süre alacağı bir kulübe gitmek isteyen Kamerunlu oyuncu , eski takımına dönmeye can atarken, ayrılma isteğini yönetimine iletti.

Gelecek sezon süre alacağı bir kulübe gitmek isteyen Kamerunlu oyuncu , eski takımına dönmeye can atarken, ayrılma isteğini yönetimine iletti. yönetimi, Aboubakar konusunda henüz net bir karar vermiş değil. Bu konu ile ilgili son sözü Porto söyleyecek. Aboubakar, Porto B Takımı ile maçlara çıkmaya başlamıştı.

  1. 21.8.2019
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