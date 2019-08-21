Fabricio sürprizi

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın talebi üzerine kaleci arayışlarını hızlandıran siyah-beyazlıların, eski kalecileri Fabricio ile bir kez daha temasa geçtiği öğrenildi. Sezon bittiğinden bu yana bir çok isimle temasa geçen yönetimin, yerli kaleci arayışlarının dışında Fabricio ismine de Avcı'dan onay çıkması üzerine İspanyol file bekçisiyle temasa geçtiği ifade edildi. Görüşülen isimlerden Sinan Bolat için kulübünün bonservisini bedelsiz vermeye yanaşmaması, Onur Kıvrak'ın futbola dönmeyi reddetmesi, İrfan Can için de Adanaspor'un ciddi bir bonservis istemesi üzerine rota yeniden Fabri'ye ?döndü. Futbol direktörü Ali Naibi'nin, Fabri ile görüşerek, "Al bonservisini gel" dediği, Fabri'nin de Fulham'a sözleşmesini feshetmeyi teklif ettiği bildirildi.