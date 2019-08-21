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21 Ağustos 2019, Çarşamba
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sürprizi

Fabricio sürprizi

’nın isteğiyle kaleci arayışlarını sürdüren yönetiminin İspanyol file bekçisi ’ya “Bonservisini al gel” dediği öğrenildi.

Teknik direktör 'nın talebi üzerine kaleci arayışlarını hızlandıran siyah-beyazlıların, eski kalecileri ile bir kez daha temasa geçtiği öğrenildi. Sezon bittiğinden bu yana bir çok isimle temasa geçen yönetimin, yerli kaleci arayışlarının dışında Fabricio ismine de Avcı'dan onay çıkması üzerine İspanyol file bekçisiyle temasa geçtiği ifade edildi. Görüşülen isimlerden için kulübünün bonservisini bedelsiz vermeye yanaşmaması, 'ın futbola dönmeyi reddetmesi, İrfan Can için de 'un ciddi bir bonservis istemesi üzerine rota yeniden Fabri'ye ?döndü. direktörü Ali Naibi'nin, Fabri ile görüşerek, "Al bonservisini gel" dediği, Fabri'nin de Fulham'a sözleşmesini feshetmeyi teklif ettiği bildirildi.

  1. 21.8.2019
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