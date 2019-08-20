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20 Ağustos 2019, Salı
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Yeni 1 numara bu hafta geliyor

Yeni 1 numara bu hafta geliyor

'ta 1 numara mevkiine yapılacak takviyenin bu hafta gerçekleşmesi bekleniyor. Daha önce "Üç maç için kaleciye para vermem" diyen Başkan , ile yaptığı görüşmenin ardından kaleye takviye için onay verdi.

'ta 1 numara mevkiine yapılacak takviyenin bu hafta gerçekleşmesi bekleniyor. Daha önce "Üç maç için kaleciye para vermem" diyen Başkan , ile yaptığı görüşmenin ardından kaleye takviye için onay verdi. Yerli bir kaleci alacak olan ve İrfan Can için girişimlerini hızlandırdı.

  1. 20.8.2019
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