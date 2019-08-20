Yeni 1 numara bu hafta geliyor

Beşiktaş'ta 1 numara mevkiine yapılacak takviyenin bu hafta gerçekleşmesi bekleniyor. Daha önce "Üç maç için kaleciye para vermem" diyen Başkan Orman, Avcı ile yaptığı görüşmenin ardından kaleye takviye için onay verdi. Yerli bir kaleci alacak olan Kartal Sinan Bolat ve İrfan Can için girişimlerini hızlandırdı.