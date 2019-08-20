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20 Ağustos 2019, Salı
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Yeni sisteme ara

Yeni sisteme ara

maçında alınan sonuçtan çok oynanan kötü 'yı hayal kırıklığına uğrattı. Avcı'nın milli araya kadar oynanacak ve maçlarında oyuncuların alışık oldukları sistemde oynamalarına izin vereceği bildirildi.

maçında alınan sonuçtan çok oynanan kötü 'yı hayal kırıklığına uğrattı. Avcı'nın milli araya kadar oynanacak ve maçlarında oyuncuların alışık oldukları sistemde oynamalarına izin vereceği bildirildi. Milli arada ise kendisinin pasa dayalı oyunu üzerinde çalışmalar yapacağı da gelen bilgiler arasında.

  1. 20.8.2019
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