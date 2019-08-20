Yeni sisteme ara

Sivas maçında alınan sonuçtan çok oynanan kötü futbol Avcı'yı hayal kırıklığına uğrattı. Avcı'nın milli araya kadar oynanacak Göztepe ve Rize maçlarında oyuncuların alışık oldukları sistemde oynamalarına izin vereceği bildirildi. Milli arada ise kendisinin pasa dayalı oyunu üzerinde çalışmalar yapacağı da gelen bilgiler arasında.