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20 Ağustos 2019, Salı
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En çok topla stoperler oynadı

En çok topla stoperler oynadı

deplasmanında üç puan kaybeden 'ın maç boyunca 780 kez topla oynarken iki stoperi Ruiz (117) ve Vida (98) toplam 215 kez topla oynadı.

deplasmanında üç puan kaybeden 'ın maç boyunca 780 kez topla oynarken iki stoperi Ruiz (117) ve Vida (98) toplam 215 kez topla oynadı. Yani Beşiktaşlı oyuncuların oynadığı her 3 toptan birinde topa stoperler dokundu. 90 dakika sahada kalan Boyd, 32 kez topla buluşurken, kaleci Utku bile 47 kez topla buluştu.

  1. 20.8.2019
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