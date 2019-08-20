Karius idmanda

Siyah-beyazlıların Alman file bekçisi Karius, takımla çalışmalara başladı. Sakatlığı nedeniyle Sivasspor maçı kadrosuna alınmayan tecrübeli kalecinin saha çalışmalarına başlaması teknik heyetin yüzünü güldürdü. Siyah-beyazlılarda Burak Yılmaz ile Atiba Hutchinson salonda çalışırken, Enzo Roco ise sahada koşu yaptı.