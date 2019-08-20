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20 Ağustos 2019, Salı
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Karius idmanda

Karius idmanda

Siyah-beyazlıların Alman file bekçisi Karius, takımla çalışmalara başladı. Sakatlığı nedeniyle maçı kadrosuna alınmayan tecrübeli kalecinin saha çalışmalarına başlaması teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Siyah-beyazlıların Alman file bekçisi Karius, takımla çalışmalara başladı. Sakatlığı nedeniyle maçı kadrosuna alınmayan tecrübeli kalecinin saha çalışmalarına başlaması teknik heyetin yüzünü güldürdü. Siyah-beyazlılarda ile salonda çalışırken, Enzo Roco ise sahada koşu yaptı.

  1. 20.8.2019
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