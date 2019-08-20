İstifa etti kabul edilmedi

Sezona sıkıntılı bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta, teknik direktör Abdullah Avcı'nın yardımcılığını yapan Orhan Ak'ın iki kez istifasını sunduğu ancak kabul edilmediği ifade edildi. Yaptığı yazılı açıklamayla Beşiktaş camiasından özür dileyen Orhan Ak'ın hem Beşiktaş'ta görev alacağının açıklanmasının ardından hem de Avusturya kampı dönüşünde olmak üzere iki kez istifa ettiği ortaya çıktı. Ancak Ak'ın görevi bırakma isteğinin Avcı ve Orman tarafından kabul edilmediği öğrenildi.