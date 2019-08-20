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20 Ağustos 2019, Salı
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İstifa etti kabul edilmedi

İstifa etti kabul edilmedi

Sezona sıkıntılı bir başlangıç yapan 'ta, 'nın yardımcılığını yapan 'ın iki kez istifasını sunduğu ancak kabul edilmediği ifade edildi.

Sezona sıkıntılı bir başlangıç yapan 'ta, 'nın yardımcılığını yapan 'ın iki kez istifasını sunduğu ancak kabul edilmediği ifade edildi. Yaptığı yazılı açıklamayla Beşiktaş camiasından özür dileyen Orhan Ak'ın hem Beşiktaş'ta görev alacağının açıklanmasının ardından hem de kampı dönüşünde olmak üzere iki kez istifa ettiği ortaya çıktı. Ancak Ak'ın görevi bırakma isteğinin Avcı ve Orman tarafından kabul edilmediği öğrenildi.

  1. 20.8.2019
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