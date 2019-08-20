Göztepe maçı hazırlığı başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in ikinci haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün sabah yaptığı antrenmanla başladı. Siyahbeyazlı futbolcular antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirdi. Pas, 5'e 2, kontrollü pas ve taktik programının yer aldığı antrenman, kondisyon koşuları ve şut çalışması ile sona erdi.