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20 Ağustos 2019, Salı
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maçı hazırlığı başladı

Göztepe maçı hazırlığı başladı

, 'in ikinci haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün sabah yaptığı antrenmanla başladı. Siyahbeyazlı futbolcular antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

, 'in ikinci haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün sabah yaptığı antrenmanla başladı. Siyahbeyazlı futbolcular antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirdi. Pas, 5'e 2, kontrollü pas ve taktik programının yer aldığı antrenman, kondisyon koşuları ve şut çalışması ile sona erdi.

  1. 20.8.2019
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