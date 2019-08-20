Aboubakar B takıma gitti
Porto'da uzun süren sakatlığın ardından yeniden sahalara dönen Aboubakar, Porto B takımının Varzim ile oynadığı maçta görev aldı. Beşiktaş'ın gündeminde yer alan golcü futbolcunun yeniden form tutması için teknik heyet Aboubakar'ı, B takımının Varzim ile oynadığı maçta oynattı.
Porto'da uzun süren sakatlığın ardından yeniden sahalara dönen Aboubakar, Porto B takımının Varzim ile oynadığı maçta görev aldı. Beşiktaş'ın gündeminde yer alan golcü futbolcunun yeniden form tutması için teknik heyet Aboubakar'ı, B takımının Varzim ile oynadığı maçta oynattı. Yönetim iyi bir teklif gelmesi halinde Kamerunlu futbolcuyu göndermeye sıcak bakarken, diğer taraftan takımda kalması halinde bir an önce form tutmasını sağlamak istiyor. Aboubakar geçen sezon Porto formasıyla ligde 8 maçta 4 gol atarken, 1 asist yaptı. Kamerunlu golcü tüm kulvarlarda ise 11 maçta 4 gol attı, 2 asist yaptı. Porto'nun eylül ayında Tondela'yı 1-0 yendiği maçta sakatlanıp oyundan çıkan ve ameliyat sonrasında uzun süre sahalardan uzak kalan Aboubakar yeniden sahalardaki eski gücüne kavuşmak istiyor.
- 20.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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