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20 Ağustos 2019, Salı
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Başkan Orman’ın ‘Ada’ çıkarması!

Başkan Orman’ın ‘Ada’ çıkarması!

Siyah-beyazlılarda forvet harekatı tüm hızıyla sürüyor. 'ın sakatlığının ardından forvet bölgesini güçlendirmek için çalışmalara başlamıştı. Başkanı da orta saha ve forvet transferlerini bitirmek için 'ye gitti.

Siyah-beyazlılarda forvet harekatı tüm hızıyla sürüyor. 'ın sakatlığının ardından forvet bölgesini güçlendirmek için çalışmalara başlamıştı. Başkanı da orta saha ve forvet transferlerini bitirmek için 'ye gitti. Siyah-beyazlılar, Everton'un iki forveti ve ile görüşmelere başladı. Bir süredir Everton ile temaslarda bulunan Sportif Direktör Ali Naibi bu transferler için önemli bir yol kat etti. Niasse ya da Cenk Tosun'dan birini kadroya katmayı düşünen Beşiktaş'ta Başkan Orman bu transferleri noktalamak için İngiltere'ye gitti.

  1. 20.8.2019
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