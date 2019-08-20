Başkan Orman’ın ‘Ada’ çıkarması!

Siyah-beyazlılarda forvet harekatı tüm hızıyla sürüyor. Burak Yılmaz'ın sakatlığının ardından forvet bölgesini güçlendirmek için çalışmalara başlamıştı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da orta saha ve forvet transferlerini bitirmek için İngiltere'ye gitti. Siyah-beyazlılar, Everton'un iki forveti Oumar Niasse ve Cenk Tosun ile görüşmelere başladı. Bir süredir Everton ile temaslarda bulunan Sportif Direktör Ali Naibi bu transferler için önemli bir yol kat etti. Niasse ya da Cenk Tosun'dan birini kadroya katmayı düşünen Beşiktaş'ta Başkan Orman bu transferleri noktalamak için İngiltere'ye gitti.