Başkan Orman’ın ‘Ada’ çıkarması!
Siyah-beyazlılarda forvet harekatı tüm hızıyla sürüyor. Burak Yılmaz'ın sakatlığının ardından forvet bölgesini güçlendirmek için çalışmalara başlamıştı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da orta saha ve forvet transferlerini bitirmek için İngiltere'ye gitti.
Siyah-beyazlılarda forvet harekatı tüm hızıyla sürüyor. Burak Yılmaz'ın sakatlığının ardından forvet bölgesini güçlendirmek için çalışmalara başlamıştı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da orta saha ve forvet transferlerini bitirmek için İngiltere'ye gitti. Siyah-beyazlılar, Everton'un iki forveti Oumar Niasse ve Cenk Tosun ile görüşmelere başladı. Bir süredir Everton ile temaslarda bulunan Sportif Direktör Ali Naibi bu transferler için önemli bir yol kat etti. Niasse ya da Cenk Tosun'dan birini kadroya katmayı düşünen Beşiktaş'ta Başkan Orman bu transferleri noktalamak için İngiltere'ye gitti.
- 20.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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