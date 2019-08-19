Çare Elyounoussi
Sivasspor yenilgisi sonrası Beşiktaş transfere sarıldı. Öncelikli hedef temasların sürdüğü Norveçli yıldız Elyounoussi'yi kadroya katmak.
NE YAPTI? 265 MAÇ 83 GOL 49 ASİST
Mohamed Elyounoussi kariyerinde Southampton, Molde, Sarpsborg, Molde ve Basel formaları giydi. Bu 5 takımda toplamda 265 karşılaşmaya çıktı. 25 yaşındaki hücum oyuncusu 83 defa rakip ağları sarsmayı başardı. 49 da asisti bulunuyor. Basel'de müthiş maçlar oynadı. 84 maçta 23 gol, 30 asistle yıldızını iyice parlattı. 18 milyon euro'ya Southampton'a transfer oldu.
- 19.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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