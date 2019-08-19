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19 Ağustos 2019, Pazartesi
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Çare Elyounoussi

Çare Elyounoussi

Sivasspor yenilgisi sonrası transfere sarıldı. Öncelikli hedef temasların sürdüğü Norveçli yıldız Elyounoussi'yi kadroya katmak.

Sezona kötü bir yenilgiyle başlayan siyah-beyazlılarda yönetim, transferleri bitirmek için kolları sıvadı. Başkan , kurmaylarına talimat vererek, teknik direktör 'nın kendilerine verdiği listedeki isimlerin transferinin noktalanmasını istedi. bir süredir Southampton'ın yıldız ismi Mohamed Elyounoussi ile temaslarını sürdürüyordu. İngiliz ekibiyle 500 bin euro'luk kiralık anlaşmasına varan Kartal bu transferi resmiyete kavuşturmak için 25 yaşındaki oyuncunun menajeriyle de pazarlıkları sıklaştıracak. Siyah-beyazlıların hedefi, Elyounoussi'yi bu hafta içinde İstanbul'a getirerek imzayı attırmak. Kanat- forvet oynayan Elyounoussi transferi gerçekleşirse kulübeye en yakın isim.

NE YAPTI? 265 MAÇ 83 GOL 49 ASİST
Mohamed Elyounoussi kariyerinde Southampton, Molde, Sarpsborg, Molde ve Basel formaları giydi. Bu 5 takımda toplamda 265 karşılaşmaya çıktı. 25 yaşındaki hücum oyuncusu 83 defa rakip ağları sarsmayı başardı. 49 da asisti bulunuyor. Basel'de müthiş maçlar oynadı. 84 maçta 23 gol, 30 asistle yıldızını iyice parlattı. 18 milyon euro'ya Southampton'a transfer oldu.
  1. 19.8.2019
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