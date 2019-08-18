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18 Ağustos 2019, Pazar
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Korku dolu anlar

Korku dolu anlar

'deki Sivasspor- Beşiktaş maçının 45+2'inci dakikasında korku dolu anlar yaşandı. Beşiktaş'ın ABD'li oyuncusu Tyler Boyd ile Sivasspor kalecisi Samassa çarpıştı. Boyd ile çarpışan Malili file bekçisi saha kenarında yere yığıldı Geçici hafıza kaybı yaşayan Samassa ambulansla hastaneye gitti.

'deki Sivasspor- Beşiktaş maçının 45+2'inci dakikasında korku dolu anlar yaşandı. Beşiktaş'ın ABD'li oyuncusu Tyler Boyd ile Sivasspor kalecisi Samassa çarpıştı. Boyd'un müdahalesi Samassa'nın karın bölgesine gelirken, her iki oyuncu kafa kafaya da çarpıştı. Yapılan 10 dakikalık müdahalenin ardından Samassa kalkarak en yakın çizgiden oyundan çıktı. Samassa, sağlık ekipleriyle kenara geldikten sonra 'Başım dönüyor' şeklinde bir el ifadesi yaptı ve ardından gözleri kapanarak yere yığıldı. Sağlık ekipleri, oyuncuya ilk müdahaleyi yaparken, Malili oyuncu taç çizgisine gelen ambulans ile hastaneye götürüldü. Geçici hafıza kaybı yaşayan Samassa'nın beyin tomografisi çekildiği ve sabaha kadar hastanede kontrol altında tutulduğu ifade edildi.

Ağlama krizine girdi
kalecisi Mamadou Samassa'nın beyin tomografisi yarım kaldığı ortaya çıktı. 29 yaşındaki file bekçisinin hastanede ağlama krizine girdiği için tomografiden çıkarıldığı bildirildi. Oyuncunun durumunun ciddi olabileceği iddia edildi. Samassa'nın geçici hafıza kaybı yaşadığı da kaydedildi.

  1. 18.8.2019
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