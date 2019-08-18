Korku dolu anlar
Süper Lig'deki Sivasspor- Beşiktaş maçının 45+2'inci dakikasında korku dolu anlar yaşandı. Beşiktaş'ın ABD'li oyuncusu Tyler Boyd ile Sivasspor kalecisi Samassa çarpıştı. Boyd ile çarpışan Malili file bekçisi saha kenarında yere yığıldı Geçici hafıza kaybı yaşayan Samassa ambulansla hastaneye gitti.
Süper Lig'deki Sivasspor- Beşiktaş maçının 45+2'inci dakikasında korku dolu anlar yaşandı. Beşiktaş'ın ABD'li oyuncusu Tyler Boyd ile Sivasspor kalecisi Samassa çarpıştı. Boyd'un müdahalesi Samassa'nın karın bölgesine gelirken, her iki oyuncu kafa kafaya da çarpıştı. Yapılan 10 dakikalık müdahalenin ardından Samassa kalkarak en yakın çizgiden oyundan çıktı. Samassa, sağlık ekipleriyle kenara geldikten sonra 'Başım dönüyor' şeklinde bir el ifadesi yaptı ve ardından gözleri kapanarak yere yığıldı. Sağlık ekipleri, oyuncuya ilk müdahaleyi yaparken, Malili oyuncu taç çizgisine gelen ambulans ile hastaneye götürüldü. Geçici hafıza kaybı yaşayan Samassa'nın beyin tomografisi çekildiği ve sabaha kadar hastanede kontrol altında tutulduğu ifade edildi.
Ağlama krizine girdi
Sivas kalecisi Mamadou Samassa'nın beyin tomografisi yarım kaldığı ortaya çıktı. 29 yaşındaki file bekçisinin hastanede ağlama krizine girdiği için tomografiden çıkarıldığı bildirildi. Oyuncunun durumunun ciddi olabileceği iddia edildi. Samassa'nın geçici hafıza kaybı yaşadığı da kaydedildi.
- 18.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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