Kötü avlandı
Siyah-beyazlılar, Sivas’a 3 puan için gitmişti ancak maçın hiçbir anında sahada yoktu. Avcı’nın Kartal macerası hüsranla başladı
TAKIMDA HİÇ UYUM YOK
Herkes Beşiktaş'ın Başakşehir'in pas oyunundan esinlenerek bir futbol sergileyeceğini tahmin ediyordu. Ancak siyah-beyazlı takımın şu an itibarıyla Abdullah Avcı'nın pas oyunundan bir hayli uzak olduğu görüldü. Kartal'ın Sivas'ta oynadığı futbol gelecek adına umut vermedi. Futbolcular arasındaki uyumsuzluk dikkat çekti. Siyah-beyazlıların yeni teknik direktörü Abdullah Avcı ise Burak Yılmaz, Loris Karius, Atiba Hutchinson gibi isimlerin dönüşünün ardından takımın düzeleceğine inanıyor.
İKİNCİ MAÇINDA YİNE 3 YEDİ
Karius'un sakatlığında Sivasspor deplasmanında kalede Utku Yuvakuran vardı. 21 yaşındaki genç eldiven şanssız bir günündeydi. Utku kalesinde 3 gol gördü. Eski futbolcu Semih Yuvakuran'ın oğlu olan Utku ilk lig maçında Antalyaspor'dan da 3 gol yemişti.
- 18.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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