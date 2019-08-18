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18 Ağustos 2019, Pazar
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Kötü avlandı

Kötü avlandı

Siyah-beyazlılar, Sivas’a 3 puan için gitmişti ancak maçın hiçbir anında sahada yoktu. Avcı’nın Kartal macerası hüsranla başladı

Sezona şampiyonluk parolasıyla giren takımlardan , Sivas'tan farklı mağlubiyetle döndü. Yeni teknik direktörü ile ilk maçına çıkan siyah-beyazlılar hiç beklemediği bir sonuçla karşılaştı. Avcı ile pas oyununa geçiş yapması beklenen Kartal maçın ilk santrasından son düdüğüne kadar sahada yoktu. Sivasspor, Mert Hakan'ın Frank Lampard gibi oynadığı gecede Beşiktaş'ı 3-0 gibi net bir skorla mağlup ederken Kartal sakat yıldızlarını bir hayli aradı.

TAKIMDA HİÇ UYUM YOK
Herkes Beşiktaş'ın Başakşehir'in pas oyunundan esinlenerek bir futbol sergileyeceğini tahmin ediyordu. Ancak siyah-beyazlı takımın şu an itibarıyla Abdullah Avcı'nın pas oyunundan bir hayli uzak olduğu görüldü. Kartal'ın Sivas'ta oynadığı futbol gelecek adına umut vermedi. Futbolcular arasındaki uyumsuzluk dikkat çekti. Siyah-beyazlıların yeni teknik direktörü Abdullah Avcı ise , Loris Karius, gibi isimlerin dönüşünün ardından takımın düzeleceğine inanıyor.

İKİNCİ MAÇINDA YİNE 3 YEDİ
Karius'un sakatlığında Sivasspor deplasmanında kalede Utku Yuvakuran vardı. 21 yaşındaki genç eldiven şanssız bir günündeydi. Utku kalesinde 3 gol gördü. Eski futbolcu Semih Yuvakuran'ın oğlu olan Utku ilk lig maçında Antalyaspor'dan da 3 gol yemişti.
  1. 18.8.2019
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