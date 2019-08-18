Abdullah Avcı: Telafi edeceğiz

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Sivasspor yenilgisini değerlendirirken, sancılı bir süreçten geçtiklerini itiraf etti. Tecrübeli teknik adam, ilk hafta için zor bir maça çıktıklarını kaydederken, "İlk hafta zor bir deplasman ile lige başladık. Eksiklerimiz vardı. Oyun sistemini oturtmaya çalışıyoruz. Zaman zaman iyi oynadığımız anlar oldu fakat oyunun genelinde istediğimizi yapamadık. Bu mağlubiyetten dersler alacağız. Telafi edeceğiz" dedi.

EVİMİZDE FARKLI OLACAKTIR

Abdullah Avcı gelecek hafta Göztepe'yi ağırlayacakları maçı mutlaka kazanmaları gerektiğini söylerken, taraftarın desteğiyle bambaşka bir görüntü çizeceklerini belirtti. Avcı, "Haftaya aramıza katılacak isimler olacaktır. 1 hafta daha yeni oyuncu kadrosuyla daha çok çalışacağız. Sancılı bir süreçten geçiyoruz. Açıkçası biraz zaman gerekiyor. Ancak haftaya galibiyet almak için her şeyi yapacağız" yorumunu yaptı.