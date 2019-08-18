Abdullah Avcı: Telafi edeceğiz
Sivasspor karşılaşması ardından Abdullah Avcı “İlk hafta zor bir deplasman ile lige başladık. Eksiklerimiz vardı. Oyun sistemini oturtmaya çalışıyoruz. Zaman zaman iyi işler yaptık fakat ceza sahası içinde istediğimizi yapamadık. Telafi edeceğiz.” şeklinde konuştu.
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Sivasspor yenilgisini değerlendirirken, sancılı bir süreçten geçtiklerini itiraf etti. Tecrübeli teknik adam, ilk hafta için zor bir maça çıktıklarını kaydederken, "İlk hafta zor bir deplasman ile lige başladık. Eksiklerimiz vardı. Oyun sistemini oturtmaya çalışıyoruz. Zaman zaman iyi oynadığımız anlar oldu fakat oyunun genelinde istediğimizi yapamadık. Bu mağlubiyetten dersler alacağız. Telafi edeceğiz" dedi.
EVİMİZDE FARKLI OLACAKTIR
Abdullah Avcı gelecek hafta Göztepe'yi ağırlayacakları maçı mutlaka kazanmaları gerektiğini söylerken, taraftarın desteğiyle bambaşka bir görüntü çizeceklerini belirtti. Avcı, "Haftaya aramıza katılacak isimler olacaktır. 1 hafta daha yeni oyuncu kadrosuyla daha çok çalışacağız. Sancılı bir süreçten geçiyoruz. Açıkçası biraz zaman gerekiyor. Ancak haftaya galibiyet almak için her şeyi yapacağız" yorumunu yaptı.
- 18.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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