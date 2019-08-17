Elyounoussi için ‘el yakan’ iddia!

Beşiktaş'ın listesindeki isimlerden Elyounoussi için dudak uçuklatan bir iddia ortaya atıldı. Tuttomercato'nun haberine göre; Atalanta ve Genoa, Norveçli oyuncunun peşine düştü. İngiliz ekibinin 14 milyon euro'luk bir bonservis talebi olduğu bildirildi. 25 yaşındaki oyuncu geçen sezon başında 18 milyon euro'ya Southampton'a transfer edilmişti.