Elyounoussi için ‘el yakan’ iddia! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
17 Ağustos 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Elyounoussi için ‘el yakan’ iddia!

için ‘el yakan’ iddia!

Elyounoussi için ‘el yakan’ iddia!

'ın listesindeki isimlerden için dudak uçuklatan bir iddia ortaya atıldı. 'nun haberine göre; ve , Norveçli oyuncunun peşine düştü.

'ın listesindeki isimlerden için dudak uçuklatan bir iddia ortaya atıldı. 'nun haberine göre; ve , Norveçli oyuncunun peşine düştü. İngiliz ekibinin 14 milyon euro'luk bir bonservis talebi olduğu bildirildi. 25 yaşındaki oyuncu geçen sezon başında 18 milyon euro'ya Southampton'a transfer edilmişti.

  1. 17.8.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Elyounoussi için ‘el yakan’ iddia! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN