Elyounoussi için ‘el yakan’ iddia!
Beşiktaş'ın listesindeki isimlerden Elyounoussi için dudak uçuklatan bir iddia ortaya atıldı. Tuttomercato'nun haberine göre; Atalanta ve Genoa, Norveçli oyuncunun peşine düştü.
Beşiktaş'ın listesindeki isimlerden Elyounoussi için dudak uçuklatan bir iddia ortaya atıldı. Tuttomercato'nun haberine göre; Atalanta ve Genoa, Norveçli oyuncunun peşine düştü. İngiliz ekibinin 14 milyon euro'luk bir bonservis talebi olduğu bildirildi. 25 yaşındaki oyuncu geçen sezon başında 18 milyon euro'ya Southampton'a transfer edilmişti.
- 17.8.2019
-
Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
-
35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
-
Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
Elyounoussi için ‘el yakan’ iddia! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.