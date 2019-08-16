Beşiktaş'ta 4 oyuncu elde kaldı!
Ligin başlamasına artık saatler kala Beşiktaş, başındaki dertlerden bir türlü kurtulamıyor. Gözden çıkarılan isimlerden Aras, Lens, Orkan ve Mirin bir türlü gönderilemiyor. Aras'a talip çıkmazken, Orkan'ı Süper Lig'den isteyen takımlardan resmi bir talep gelmedi.
Ligin başlamasına artık saatler kala Beşiktaş, başındaki dertlerden bir türlü kurtulamıyor. Gözden çıkarılan isimlerden Aras, Lens, Orkan ve Mirin bir türlü gönderilemiyor. Aras'a talip çıkmazken, Orkan'ı Süper Lig'den isteyen takımlardan resmi bir talep gelmedi. Lens'e talip çok ama takımın en fazla kazanan üçüncü oyuncusu olduğu için ancak parasını garanti altına alırsa gitmeye yanaşıyor. Aynı şekilde Mirin de, Amiens'e gönderilmeye çalışılıyor ama parayı az buluyor.
- 16.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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