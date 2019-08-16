Beşiktaş'ta 4 oyuncu elde kaldı!

Ligin başlamasına artık saatler kala Beşiktaş, başındaki dertlerden bir türlü kurtulamıyor. Gözden çıkarılan isimlerden Aras, Lens, Orkan ve Mirin bir türlü gönderilemiyor. Aras'a talip çıkmazken, Orkan'ı Süper Lig'den isteyen takımlardan resmi bir talep gelmedi. Lens'e talip çok ama takımın en fazla kazanan üçüncü oyuncusu olduğu için ancak parasını garanti altına alırsa gitmeye yanaşıyor. Aynı şekilde Mirin de, Amiens'e gönderilmeye çalışılıyor ama parayı az buluyor.



