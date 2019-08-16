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16 Ağustos 2019, Cuma
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'ta 4 oyuncu elde kaldı!

Beşiktaş'ta 4 oyuncu elde kaldı!

Ligin başlamasına artık saatler kala , başındaki dertlerden bir türlü kurtulamıyor. Gözden çıkarılan isimlerden , Lens, ve Mirin bir türlü gönderilemiyor. Aras'a talip çıkmazken, Orkan'ı 'den isteyen takımlardan resmi bir talep gelmedi.

Ligin başlamasına artık saatler kala , başındaki dertlerden bir türlü kurtulamıyor. Gözden çıkarılan isimlerden , Lens, ve Mirin bir türlü gönderilemiyor. Aras'a talip çıkmazken, Orkan'ı 'den isteyen takımlardan resmi bir talep gelmedi. Lens'e talip çok ama takımın en fazla kazanan üçüncü oyuncusu olduğu için ancak parasını garanti altına alırsa gitmeye yanaşıyor. Aynı şekilde Mirin de, Amiens'e gönderilmeye çalışılıyor ama parayı az buluyor.

  1. 16.8.2019
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