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12 Ağustos 2019, Pazartesi
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’ın Lens ve Q7 isteği

Rıza Çalımbay’ın Lens ve Q7 isteği

Sivas Teknik Direktörü 'dan Emre Kılınç'ın transferi hakkında son dakika açıklaması geldi: Ben de Lens'i ve Q7'yi kadromda görmek isterim. Keşke Emre takımımızda kalsa da, Q7 ya da Lens gelse" dedi.

Sivas Teknik Direktörü 'dan Emre Kılınç'ın transferi hakkında son dakika açıklaması geldi. Radyospor'da canlı yayın konuğu olan Çalımbay, "5 gün sonra 'la maçımız var. Emre'nin Beşiktaş'a transferinin gündeme gelmesi doğru değil, maçtan sonra iki kulüp yetkilileri görüşebilir. Ben de Lens'i ve Q7'yi kadromda görmek isterim. Keşke Emre takımımızda kalsa da, Q7 ya da Lens gelse" dedi.
  1. 12.8.2019
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