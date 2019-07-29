Beşiktaş'ta keyifler tıkırında

Eibar maçında oynayan isimler istasyon koşuları ve streching çalışması yaparken, diğer futbolcularımız ise 5'e 2 pas denemeleri ve kondisyon koşuları yaptı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale maç ile sona erdi. Maç sırasında ise Burak Yılmaz şov vardı. Tecrübeli golcü idmanda attığı 5 golle günün yıldızı oldu. Tedavi sonrası kısa sürede formunu bulan Burak Yılmaz çalışkanlığı ile göz doldurdu; teknik heyetin yüzünü güldürdü. Öte yandan siyah-beyazlıların çalışmasını yönetici Ahmet Kavalcı da izledi.



