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29 Temmuz 2019, Pazartesi
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'ta keyifler tıkırında

Beşiktaş'ta keyifler tıkırında

yeni sezon hazırlıklarına durup dinlenmeden devam ediyor. Siyah-beyazlılar, dün tek antrenmanla geçirirken, kampa katılan Douglas ayağının tozuyla ilk çalışmasına katıldı. İdmanda neşeli görüntüler vardı.

Eibar maçında oynayan isimler istasyon koşuları ve streching çalışması yaparken, diğer futbolcularımız ise 5'e 2 pas denemeleri ve kondisyon koşuları yaptı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale maç ile sona erdi. Maç sırasında ise şov vardı. Tecrübeli golcü idmanda attığı 5 golle günün yıldızı oldu. Tedavi sonrası kısa sürede formunu bulan Burak Yılmaz çalışkanlığı ile göz doldurdu; teknik heyetin yüzünü güldürdü. Öte yandan siyah-beyazlıların çalışmasını yönetici da izledi.

  1. 29.7.2019
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