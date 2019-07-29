Beşiktaş'ta keyifler tıkırında
Kara Kartal yeni sezon hazırlıklarına durup dinlenmeden devam ediyor. Siyah-beyazlılar, dün tek antrenmanla geçirirken, kampa katılan Douglas ayağının tozuyla ilk çalışmasına katıldı. İdmanda neşeli görüntüler vardı.
Eibar maçında oynayan isimler istasyon koşuları ve streching çalışması yaparken, diğer futbolcularımız ise 5'e 2 pas denemeleri ve kondisyon koşuları yaptı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale maç ile sona erdi. Maç sırasında ise Burak Yılmaz şov vardı. Tecrübeli golcü idmanda attığı 5 golle günün yıldızı oldu. Tedavi sonrası kısa sürede formunu bulan Burak Yılmaz çalışkanlığı ile göz doldurdu; teknik heyetin yüzünü güldürdü. Öte yandan siyah-beyazlıların çalışmasını yönetici Ahmet Kavalcı da izledi.
- 29.7.2019
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin geleceğin takımında herkes33-34-rotasyon dahil 30 un altında nerdeyse oyuncu yok iki göbek kiralık dinamzim sorunu olacak gs da
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin onyekurunun gitmesiyle nerdeyse takımda genç oyuncu kalmadı 36 ya kadar sözleşmeler imzalandı bildiğin takım yaşlandı
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Beşiktaş'tan kötü prova
Toplam 1
Yorum
savaş Sol bek net şart.Caner yanından geçenleri sadece seyrediyor.Sol çizgide lazım.Birde Sol Stoper alınırsa BJK Tamam.Burak giderse santrafor .
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