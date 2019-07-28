HaberlerGaleriAbdullah Avcı hangi ismi veto etti? Beşiktaş son dakika transfer haberleri
Abdullah Avcı hangi ismi veto etti? Beşiktaş son dakika transfer haberleri
Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı, defansın göbeğindeki eksikliğin bütün sezonu etkileyeceğini belirterek transferin bir an evvel gerçekleştirilmesini istiyor. Dört isim gündeme gelirken biriyle anlaşma dahi yapılmıştı ancak iş, Avcı'ya takıldı ve transferi veto edince imza rafa kalktı. Diğer isimse Abdullah Avcı'nın gözdesi konumunda. İşte son dakika Beşiktaş transfer haberleri ve gelişmeler...
28 Temmuz 2019 Pazar 15:56
Güncelleme: 28.07.2019 15:57
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Abdullah Avcı için stoper transferi "Olmazsa olmaz" görünüyor...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Tecrübeli teknik adam, yönetimle yaptığı görüşmede kadrodan çok memnun olduğunu ve kamp çalışmalarının da kusursuz bir şekilde devam ettiğini belirtirken, tek ihtiyacının stoper olduğunu da söyledi.
Savunmadan oyunu kurabilecek bir oyuncu istediğini söyleyen Avcı, "Vida topla iyi değil. Oyunu mutlaka sol stoperle başlatmak istiyorum. Transfer gerçekleşmezse planlarımız bozulur" dedi.
Hoca'nın ikazını dikkate alan yönetimin listesinde şu an dört stoper bulunuyor.
Oyuncu izleme ekibi, Abdullah Avcı ve yönetimin belirlediği dört isimle görüşmelere devam ediyor. Tecrübeli çalıştırıcının gönlünde ise eski öğrencisi yatıyor.