Borja: Ne olacağını göreceğiz

Kara Kartal'ın listesinde bulunan Palmeiras'ın Kolombiyalı golcüsü Miguel Borja'dan flaş açıklama geldi. Brezilya'dan UOL Esporte'ye göre; siyah-beyazlılar henüz resmi bir teklif sunmadı. Kolombiyalı santrfor ise ilginin olduğunu belirterek, "Şu anda kulüpte çalışmaya devam ediyorum. Biraz güven kazanmam lazım. Önümüzdeki günlerde ne olacağını hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı.

OĞUZHAN İÇİN DÖNÜŞ YILI

Teknik Direktör Abdullah Avcı, Avusturya kampına en çok Oğuzhan Özyakup'un üzerinde duracak. Kayıp geçen sezonun ardından yeni bir sayfa açan 26 yaşındaki orta saha ile özel bir görüşme yapan tecrübeli çalıştırıcı, oyuncusuna güvendiğini söyledi. Oğuzhan'dan saha içinde liderlik yapmasını isteyen başarılı hoca, bu kampta talebesine futboldan başka bir şey düşünmemesini tembihledi.

ŞAN ÖKTEN KABRİNDE ANILDI

Beşiktaş eski yöneticisi Şan Ökten vefatının 32. Yılında Kuzguncuk Nakkaştepe Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Başkan Fikret Orman'ın çelenk gönderdiği cenaze törenine Beşiktaş müze danışmanı Zulal Gök, Beşiktaş Divan Kurulu üyeleri ve Ökten ailesi ile sevenleri katıldı.