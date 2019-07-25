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25 Temmuz 2019, Perşembe
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Borja: Ne olacağını göreceğiz

Borja: Ne olacağını göreceğiz

'ın listesinde bulunan Palmeiras'ın Kolombiyalı golcüsü 'dan flaş açıklama geldi. 'dan Esporte'ye göre; siyah-beyazlılar henüz resmi bir teklif sunmadı.

'ın listesinde bulunan Palmeiras'ın Kolombiyalı golcüsü 'dan flaş açıklama geldi. 'dan Esporte'ye göre; siyah-beyazlılar henüz resmi bir teklif sunmadı. Kolombiyalı santrfor ise ilginin olduğunu belirterek, "Şu anda kulüpte çalışmaya devam ediyorum. Biraz güven kazanmam lazım. Önümüzdeki günlerde ne olacağını hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı.

OĞUZHAN İÇİN DÖNÜŞ YILI
Teknik Direktör Abdullah Avcı, kampına en çok 'un üzerinde duracak. Kayıp geçen sezonun ardından yeni bir sayfa açan 26 yaşındaki orta saha ile özel bir görüşme yapan tecrübeli çalıştırıcı, oyuncusuna güvendiğini söyledi. Oğuzhan'dan saha içinde liderlik yapmasını isteyen başarılı hoca, bu kampta talebesine futboldan başka bir şey düşünmemesini tembihledi.

ŞAN ÖKTEN KABRİNDE ANILDI
eski yöneticisi Şan Ökten vefatının 32. Yılında Kuzguncuk Nakkaştepe Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Başkan 'ın çelenk gönderdiği cenaze törenine Beşiktaş müze danışmanı Zulal Gök, Beşiktaş üyeleri ve Ökten ailesi ile sevenleri katıldı.

  1. 25.7.2019
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