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23 Temmuz 2019, Salı
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'ta yeni Oğuzhan

Beşiktaş'ta yeni transfer Oğuzhan

Abdullah? Avcı geldiği 'un yeni olacağını söylemişti… İlk görüştüğü ve kendisinden beklentilerini anlattığı kişi de Ozi'ydi... Oğuzhan'ın Riva'daki kampta geçen seneki durağanlığını atması dikkat çekiyor.

Abdullah? Avcı geldiği 'un yeni olacağını söylemişti… İlk görüştüğü ve kendisinden beklentilerini anlattığı kişi de Ozi'ydi... Oğuzhan'ın Riva'daki kampta geçen seneki durağanlığını atması dikkat çekiyor. İstekli hali ve çalışmalardaki performansı alkış alıyor. Oğuzhan, tıpkı 'in ilk geldiği sezondaki gibi bu sezonun 'yeni transferi' olacağı mesajını veriyor.

  1. 23.7.2019
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