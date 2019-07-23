Abdullah? Avcı geldiği ilk gün Oğuzhan Özyakup'un yeni transfer olacağını söylemişti… İlk görüştüğü ve kendisinden beklentilerini anlattığı kişi de Ozi'ydi... Oğuzhan'ın Riva'daki kampta geçen seneki durağanlığını atması dikkat çekiyor.
Abdullah? Avcı geldiği ilk gün Oğuzhan Özyakup'un yeni transfer olacağını söylemişti… İlk görüştüğü ve kendisinden beklentilerini anlattığı kişi de Ozi'ydi... Oğuzhan'ın Riva'daki kampta geçen seneki durağanlığını atması dikkat çekiyor. İstekli hali ve çalışmalardaki performansı alkış alıyor. Oğuzhan, tıpkı Şenol Güneş'in ilk geldiği sezondaki gibi bu sezonun 'yeni transferi' olacağı mesajını veriyor.
- 23.7.2019
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Erencan Yardımcı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Galatasaray'ın yeni golcüsü...
Toplam 2
Yorum
10ur Falcao alınmamalıdır. Çok yaşlı. Diagne nin yerine Samatta transfer edilerek Erencan - Samatta ikilisi ile forvet hattı oluşturulmalıdır.
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Gerard Pique'nin paylaşımına Trabzonspor'dan cevap
Toplam 1
Yorum
fırtına turkıyede yapılmıs en ıyı forma ve tanıtım reklamı....buyuk anlam ve trabzon tarıhı içeriyor..
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Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'e Roma'dan teklif
Toplam 1
Yorum
eray kesinlikle kalmalı dorukhan geleceğimiz
Beşiktaş'ta yeni transfer Oğuzhan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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