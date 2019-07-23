Beşiktaş'ta yeni transfer Oğuzhan

Abdullah? Avcı geldiği ilk gün Oğuzhan Özyakup'un yeni transfer olacağını söylemişti… İlk görüştüğü ve kendisinden beklentilerini anlattığı kişi de Ozi'ydi... Oğuzhan'ın Riva'daki kampta geçen seneki durağanlığını atması dikkat çekiyor. İstekli hali ve çalışmalardaki performansı alkış alıyor. Oğuzhan, tıpkı Şenol Güneş'in ilk geldiği sezondaki gibi bu sezonun 'yeni transferi' olacağı mesajını veriyor.