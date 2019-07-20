Beşiktaş Vitor Hugo'dan vazgeçti
Beşiktaş'ta transfer harekatı sürüyor. Brezilyalı stoper için devreye giren Palmeiras, Fiorentina’ya 5 milyon euro önerdi. İtalyanlar kabul etti. Beşiktaş, Vitor’un üzerini çizdi
Yönetimin bir süre önce hem kendisi hem kulübü Fiorentina ile kiralık olarak anlaşma sağladığı Hugo transferinde pürüz çıktı. Sambacı ile ilgili ilk olumuz haber ülkesinde yayın yapan UOL haber sitesinden geldi. Palmeiras'ın stoper için Fiorentina'ya 5 milyon euro önerdiği ve İtalyanların da bunu kabul ettiği duyuruldu. 5 yıllık imza atacak olan Hugo'nun da yıllık 1.8 milyon euro kazanacağı belirtildi. Beşiktaş cephesinin de bu transferden vazgeçtiği gelen haberler arasında. Oyuncunun menajerinin sürekli fiyat yükseltmesinden sıkılan siyah-beyazlı yönetimin, Hugo defterini tamamen kapattığı ifade edildi.
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filiz bizim q7 miz böylede kalacakkkkkkkkkkkkkk
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mustafa takimin yarisi kanat oyuncularindan olusuyor. alip ne yapacaz bunu? bu nasil plansizlik boyle
Beşiktaş Vitor Hugo'dan vazgeçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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