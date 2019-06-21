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21 Haziran 2019, Cuma
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Taylan için indirim bekleniyor

Taylan için indirim bekleniyor

yönetimi, orta sahasını güçlendirmek için tüm alternatifleri değerlendirmeye aldı.

yönetimi, orta sahasını güçlendirmek için tüm alternatifleri değerlendirmeye aldı. Avcı'nın yakından tanıdığı Taylan Antalyalı'nın transferi için ile görüşmelere başlayan siyah-beyazlılar, Erzurum'un talep ettiği 2 milyon Euro'luk bonservisi çok yüksek bularak indirime gidilmesini istedi. Beşiktaş yönetimi, 24 yaşındaki oyuncu için en fazla 1 milyon Euro'luk bütçe belirledi.

  1. 21.6.2019
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