Taylan için indirim bekleniyor
Beşiktaş yönetimi, orta sahasını güçlendirmek için tüm alternatifleri değerlendirmeye aldı.
Beşiktaş yönetimi, orta sahasını güçlendirmek için tüm alternatifleri değerlendirmeye aldı. Avcı'nın yakından tanıdığı Taylan Antalyalı'nın transferi için Erzurum ile görüşmelere başlayan siyah-beyazlılar, Erzurum'un talep ettiği 2 milyon Euro'luk bonservisi çok yüksek bularak indirime gidilmesini istedi. Beşiktaş yönetimi, 24 yaşındaki oyuncu için en fazla 1 milyon Euro'luk bütçe belirledi.
- 21.6.2019
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Abdülkadir Ömür zirvede
Toplam 1
Yorum
erkan iki gündür 200 den fazla oy gönderdim. ancak aynı bilgisayardan bieden fazla oy gönderimini kabul ediyor mu emin değilim inşallah boşa gitme
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Şımdı sıra Ahmet’te
Toplam 2
Yorum
İlyas Süper bir yetenek
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Şımdı sıra Ahmet’te
Toplam 2
Yorum
İlyas Mutlaka alınması gereken bir futbolcu
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