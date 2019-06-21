Taylan için indirim bekleniyor

Beşiktaş yönetimi, orta sahasını güçlendirmek için tüm alternatifleri değerlendirmeye aldı. Avcı'nın yakından tanıdığı Taylan Antalyalı'nın transferi için Erzurum ile görüşmelere başlayan siyah-beyazlılar, Erzurum'un talep ettiği 2 milyon Euro'luk bonservisi çok yüksek bularak indirime gidilmesini istedi. Beşiktaş yönetimi, 24 yaşındaki oyuncu için en fazla 1 milyon Euro'luk bütçe belirledi.



