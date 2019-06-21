Gökhan Gönül’ün yanına 2 alternatif
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda maliyeti düşük transferler üzerine yoğunlaşmaya devam ediyor.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda maliyeti düşük transferler üzerine yoğunlaşmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Gökhan Gönül'ün yanına iki alternatif isim belirledi. 34 yaşındaki Gökhan Gönül'ün alternatifi için çalışmalara başlayan Beşiktaş, Altınordu forması giyen Kerim Alıcı (21) ve Bursaspor'dan Barış Yardımcı (26) için nabız yoklamaya başladı.
- 21.6.2019
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Abdülkadir Ömür zirvede
Toplam 1
Yorum
erkan iki gündür 200 den fazla oy gönderdim. ancak aynı bilgisayardan bieden fazla oy gönderimini kabul ediyor mu emin değilim inşallah boşa gitme
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Şımdı sıra Ahmet’te
Toplam 2
Yorum
İlyas Süper bir yetenek
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Şımdı sıra Ahmet’te
Toplam 2
Yorum
İlyas Mutlaka alınması gereken bir futbolcu
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