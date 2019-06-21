Gökhan Gönül’ün yanına 2 alternatif

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda maliyeti düşük transferler üzerine yoğunlaşmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Gökhan Gönül'ün yanına iki alternatif isim belirledi. 34 yaşındaki Gökhan Gönül'ün alternatifi için çalışmalara başlayan Beşiktaş, Altınordu forması giyen Kerim Alıcı (21) ve Bursaspor'dan Barış Yardımcı (26) için nabız yoklamaya başladı.