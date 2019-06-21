Güven’e İspanya’dan iki talip
İspanya basını, Beşiktaş'ın genç oyuncusu Güven Yalçın'ın, gelecek sezon Real Betis'te forma giyebileceğini öne sürdü.
İspanya basını, Beşiktaş'ın genç oyuncusu Güven Yalçın'ın, gelecek sezon Real Betis'te forma giyebileceğini öne sürdü. Eldesmarque. com'un haberinde, "Güven Yalçın da İspanya'da oynamak istiyor. Bu sezon ilk kez Avrupa Ligi'nde oynayacak olan Espanyol da oyuncuyu istiyor, bonservisi ise 5 milyon euro" ifadelerine yer verildi.
DORUKHAN ES-ES'İ UNUTMADI
Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon Eskişehirspor'dan kadrosuna kattığı Dorukhan Toköz, altyapısından yetiştiği eski kulübünün kuruluş 54. yıl dönümünü kutladı. Sosyal medya hesabından eski kulübünün kuruluş yıl dönümünü kutlayan Toköz, "Eğilmez başımız Eskişehir ölümsüz düşümüzle" yazılı fotoğrafı paylaştı.
- 21.6.2019
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Abdülkadir Ömür zirvede
Toplam 1
Yorum
erkan iki gündür 200 den fazla oy gönderdim. ancak aynı bilgisayardan bieden fazla oy gönderimini kabul ediyor mu emin değilim inşallah boşa gitme
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Şımdı sıra Ahmet’te
Toplam 2
Yorum
İlyas Süper bir yetenek
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Şımdı sıra Ahmet’te
Toplam 2
Yorum
İlyas Mutlaka alınması gereken bir futbolcu
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