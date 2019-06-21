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21 Haziran 2019, Cuma
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Güven’e ’dan iki talip

Güven’e İspanya’dan iki talip

basını, 'ın genç oyuncusu 'ın, gelecek sezon 'te forma giyebileceğini öne sürdü.

basını, 'ın genç oyuncusu 'ın, gelecek sezon 'te forma giyebileceğini öne sürdü. Eldesmarque. com'un haberinde, "Güven Yalçın da İspanya'da oynamak istiyor. Bu sezon ilk kez Avrupa Ligi'nde oynayacak olan Espanyol da oyuncuyu istiyor, bonservisi ise 5 milyon euro" ifadelerine yer verildi.

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  1. 21.6.2019
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