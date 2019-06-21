Beşiktaş Atiba'nın yerine Bachirou'yu istiyor

Atiba Hutchinson'ın ilerleyen yaşı nedeniyle ön libero transferi için kolları sıvayan Beşiktaş'ın Malmö'de forma giyen Fouad Bachirou'nun transferi için harekete geçtiği öğrenildi. İsveç'te yayım yapan Expressen gazetesinin haberine göre 29 yaşındaki Komorlu futbolcunun menajeri Hosseini, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelerek Beşiktaş Futbol A Takım Direktörü Ali Naibi ile bir görüşme gerçekleştirdi. Siyahbeyazlıların birkaç ay önce gündemine aldığı ifade edilen Bachirou, Beşiktaş'ın kendisine olan ilgisini doğrularken olası bir transfere de göz kırptı. İşte Komorlu oyuncunun o sözleri:



BEŞİKTAŞ BÜYÜK KULÜP

"Beşiktaş'ın benimle ilgilendiğini biliyorum. Ancak bu ilginin ne kadar somut olduğuna ilişkin hiçbir fikrim yok. Benim için çok onur verici bir şey. Dürüst olmak gerekirse bu konuyla ilgili daha fazla bir şey bilmiyorum. Beşiktaş, çok büyük bir kulüp. Geçtiğimiz sezon onlarla oynama şansını yakaladık. Harika bir taraftar grupları ve tarihleri var. Şampiyonlar Ligi'nde yıllarca boy gösterdiler ve Türkiye'nin en büyük kulüpleri arasındalar. Zorda olsa onları yenmeyi başardık ve ne kadar zorlu bir rakip olduklarını gördük."



SON KARAR YÖNETİMİN

"Hedefim, gelecekte daha büyük bir ligde forma giymek. Bu noktada tercihim, Avrupa'nın elit liglerinden biri. Ancak başarılı olmak için iyi oynamam ve takımın hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamam gerekir. Malmö'nün beni satıp satmayacağını ise bilmiyorum. Her zaman en iyi ligin en büyük kulübünde oynamak istemişimdir. Ama şu anki hedefim Malmö'yle lig şampiyonluğunu elde etmek. Dolayısıyla neler olacağını bu yaz hep birlikte göreceğiz. Eğer bir teklif gelirse yönetim bunu değerlendirecektir."



Kariyeri boyunca toplam 297 resmi karşılaşmada forma giyen Fouad Bachirou, bu periyotta 5 gol atarken, 25 de asist yaptı. Komorlu yıldız, Ocak 2018'te transfer olduğu Malmö'de 50 maçta 3 asist yapmayı başardı. Bachirou, geçen sezon Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö ile oynadığı iki karşılaşmada da toplam 180 dakika forma giydi.



SAKATLANMIYOR!

Beşiktaş yönetiminin Atiba'nın yerine düşündüğü Fouad Bachirou, tıpkı Kanadalı oyuncu gibi neredeyse hiç sakatlık yaşamamış. 29 yaşındaki ön libero bugüne kadar 2011-12 sezonunda, ayak parmağı kırıldığı için sadece 4 maç takımından ayrı kalmış.