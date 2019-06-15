Başkan Orman’ın yeni aşkı Coşkun!
21 yıllık eşi Sedef Zaim'den boşanan Beşiktaş Başkanı Fikret Dorman, Azeri asıllı Ukraynalı manken Ula Alex ve Türkiye eski güzellerinden Özlem Kaymaz'dan sonra, bu kez Tuğba Coşkun'la Bodrum'da görüntülendi.
21 yıllık eşi Sedef Zaim'den boşanan Beşiktaş Başkanı Fikret Dorman, Azeri asıllı Ukraynalı manken Ula Alex ve Türkiye eski güzellerinden Özlem Kaymaz'dan sonra, bu kez Tuğba Coşkun'la Bodrum'da görüntülendi. İkili, sabah yürüşüyü yaparken objektiflere böyle yansıdı. Coşkun, oğlunun babası Mehmet Ali Erbil ile evliliğini noktaladıktan sonra uzun yıllar Fenerbahçeli yönetici Önder Fırat'la birlikte olmuştu.
ELDE KALACAK OYUNCUYA RED
Beşiktaş Başkanı Orman, yaşı 30'un üzerinde olan oyunculara sıcak bakmıyor. Bu tip futbolcular için kesinlikle bonservis bedeli ödemek istemediklerinin söyleyen Orman'ın, "Elbette takımda tecrübeli oyuncuların olması önemli. Ancak biz böyle isimleri bonservis ödemeden, sadece maç başı ücretiyle kadromuza katacağız" dedi.
- 15.6.2019
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Toplam 3
Yorum
arif tıpkı cardozo gibi, alınırsa faydalı olur bence, bu tip forvetler durarak gol atar..
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Toplam 1
Yorum
md ne olduğu belli olmayan futbolcularla 4 veya 5 yıllık anlaşma yaparsanız böyle olur
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Toplam 2
Yorum
akrep Geçmiş olsun Allah acil şifalar versin gerçek GS li
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