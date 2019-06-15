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15 Haziran 2019, Cumartesi
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Başkan Orman’ın yeni aşkı Coşkun!

Başkan Orman’ın yeni aşkı Coşkun!

21 yıllık eşi 'den boşanan Başkanı , Azeri asıllı ve eski güzellerinden 'dan sonra, bu kez 'la 'da görüntülendi.

21 yıllık eşi 'den boşanan Başkanı , Azeri asıllı ve eski güzellerinden 'dan sonra, bu kez 'la 'da görüntülendi. İkili, sabah yürüşüyü yaparken objektiflere böyle yansıdı. Coşkun, oğlunun babası ile evliliğini noktaladıktan sonra uzun yıllar Fenerbahçeli yönetici 'la birlikte olmuştu.

ELDE KALACAK OYUNCUYA RED
Beşiktaş Başkanı Orman, yaşı 30'un üzerinde olan oyunculara sıcak bakmıyor. Bu tip futbolcular için kesinlikle bonservis bedeli ödemek istemediklerinin söyleyen Orman'ın, "Elbette takımda tecrübeli oyuncuların olması önemli. Ancak biz böyle isimleri bonservis ödemeden, sadece maç başı ücretiyle kadromuza katacağız" dedi.

  1. 15.6.2019
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