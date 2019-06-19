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19 Haziran 2019, Çarşamba
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Start 7 Temmuz

Start 7 Temmuz

Temmuz'un 7'sinde Tesislerinde sezonu açacak siyah-beyazlılar, yapılacak sağlık kontrollerinin ardından uzun bir yolculuğa çıkacak.

Temmuz'un 7'sinde Tesislerinde sezonu açacak siyah-beyazlılar, yapılacak sağlık kontrollerinin ardından uzun bir yolculuğa çıkacak. , bir değişiklik olmazsa 'nın Linz ve Salzburg kentlerinde 25 gün sürecek bir kamp gerçekleştirecek. Teknik direktör 'nın, takımı Avusturya'da şekillendireceği ifade edildi.

  1. 19.6.2019
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