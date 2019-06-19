Start 7 Temmuz

Temmuz'un 7'sinde Ümraniye Nevzat Demir Tesislerinde sezonu açacak siyah-beyazlılar, yapılacak sağlık kontrollerinin ardından uzun bir yolculuğa çıkacak. Beşiktaş, bir değişiklik olmazsa Avusturya'nın Linz ve Salzburg kentlerinde 25 gün sürecek bir kamp gerçekleştirecek. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, takımı Avusturya'da şekillendireceği ifade edildi.