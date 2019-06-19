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19 Haziran 2019, Çarşamba
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Nazım Sangare için ’i istedi

Antalyaspor Nazım Sangare için Medel’i istedi

'a için teklif yapan 'ın sürpriz bir takas önerisinde bulunduğu ortaya çıktı.

'a için teklif yapan 'ın sürpriz bir takas önerisinde bulunduğu ortaya çıktı. Buna göre siyah-beyazlıların 'nın üzerini çizdiği Enzo Roco'yu bonservisi, Cyle Larin'i ise kiralık olarak Antalyaspor'a teklif ettiği bildirildi. Antalyaspor yönetimi ise Sangare'ye karşılık bir takas durumu olacaksa isminin masaya gelmesi gerektiğini savundu.

  1. 19.6.2019
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