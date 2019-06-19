Antalyaspor Nazım Sangare için Medel’i istedi

Antalyaspor'a Nazım Sangere için teklif yapan Beşiktaş'ın sürpriz bir takas önerisinde bulunduğu ortaya çıktı. Buna göre siyah-beyazlıların Abdullah Avcı'nın üzerini çizdiği Enzo Roco'yu bonservisi, Cyle Larin'i ise kiralık olarak Antalyaspor'a teklif ettiği bildirildi. Antalyaspor yönetimi ise Sangare'ye karşılık bir takas durumu olacaksa Medel isminin masaya gelmesi gerektiğini savundu.