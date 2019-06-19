Samuel Eduok listeye alındı - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
19 Haziran 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Samuel Eduok listeye alındı

Samuel Eduok listeye alındı

Samuel Eduok listeye alındı

çalışmalarını sürdüren 'ta gündeme sürpriz bir isim geldi, Eduok...

çalışmalarını sürdüren 'ta gündeme sürpriz bir isim geldi, Eduok... Kanat transferi düşünen Beşiktaş'ın Eduok'u da listesine aldığı öğrenildi. Geçtiğimiz sezonun devre arasında 'dan Erzurumspor'a transfer olan 25 yaşındaki oyuncu, 18'i Kasımpaşa ve 15'i olmak üzere 33 maçta forma giydi. Bir sene daha sözleşmesi bulunan Nijeryalı 9 gol atıp, 2 asist yaptı.

  1. 19.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Samuel Eduok listeye alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN