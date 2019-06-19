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19 Haziran 2019, Çarşamba
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Quaresma gemileri yaktı

Quaresma gemileri yaktı

Quaresma, Başkan Orman’ın söylediği iddia edilen “Parasını verin, gönderin” sözleri üzerine “Mutlu değillerse toplantı yapmaları yeterli” paylaşımını yaptı.

'ta dün krizi yaşandı. Olay şöyle gelişti: Başkan 'ın, "Kulüpten adeta servet kazandı. En kritik maçlarda takımı yalnız bıraktı. Bir de kalkmış şikayetçi olmuş. Ödemelerdeki gecikme her kulüpte olduğu gibi bizde de var. Parasını verin, gönderin gitsin" dediği iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Bunun üzerine Portekizli yıldız dün instagram hesabından, içerisinde sert ifadeler bulunan şu paylaşımı yaptı: "Başkanın verdiği açıklamaya yönelik bir yorum yapmayacağım. Benimle mutlu değillerse toplantı yapmaları yeterlidir. Şu anda tatildeyim, gelince 'a gelince gerçekleri açıklayacağım. İsteyen, istediğini düşünmekte özgürdür." Quaresma'nın şahsi hesabından yaptığı bu paylaşımdan kısa bir süre sonra da Beşiktaş yönetimi resmi siteden Başkan Fikret Orman'ın, Quaresma ile ilgili böyle bir ifade kullanmadığını açıkladı.

Beşiktaş ile 1 senelik daha sözleşmesi bulunan Ricardo Quaresma'nın, dün yaptığı bu paylaşım camiada büyük yankı buldu. Sezon bittiğinden bu yana ayrılacağını konuşulan Portekizli oyuncunun bu ifadeleri, ayrılığın yakın zamanda gerçekleşebileceği kanıtlayacak türdendi.

'TAKİBİ' BIRAKTI
Ricardo Quaresma, instagram'da yaptığı açıklamanın ardından akşam saatlerinde yeni bir hamle daha gerçekleştirdi. Portekizli, Beşiktaş kulübünün resmi instagram hesabınıtakip etmeyi bıraktı. Bu hamle camiada "Quaresma geri dönmez" diye yorumlandı.

  1. 19.6.2019
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