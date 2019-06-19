Quaresma gemileri yaktı
Quaresma, Başkan Orman’ın söylediği iddia edilen “Parasını verin, gönderin” sözleri üzerine “Mutlu değillerse toplantı yapmaları yeterli” paylaşımını yaptı.
Beşiktaş'ta dün Ricardo Quaresma krizi yaşandı. Olay şöyle gelişti: Başkan Fikret Orman'ın, "Kulüpten adeta servet kazandı. En kritik maçlarda takımı yalnız bıraktı. Bir de kalkmış şikayetçi olmuş. Ödemelerdeki gecikme her kulüpte olduğu gibi bizde de var. Parasını verin, gönderin gitsin" dediği iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Bunun üzerine Portekizli yıldız dün instagram hesabından, içerisinde sert ifadeler bulunan şu paylaşımı yaptı: "Başkanın verdiği açıklamaya yönelik bir yorum yapmayacağım. Benimle mutlu değillerse toplantı yapmaları yeterlidir. Şu anda tatildeyim, gelince İstanbul'a gelince gerçekleri açıklayacağım. İsteyen, istediğini düşünmekte özgürdür." Quaresma'nın şahsi hesabından yaptığı bu paylaşımdan kısa bir süre sonra da Beşiktaş yönetimi resmi siteden Başkan Fikret Orman'ın, Quaresma ile ilgili böyle bir ifade kullanmadığını açıkladı.
Beşiktaş ile 1 senelik daha sözleşmesi bulunan Ricardo Quaresma'nın, dün yaptığı bu paylaşım camiada büyük yankı buldu. Sezon bittiğinden bu yana ayrılacağını konuşulan Portekizli oyuncunun bu ifadeleri, ayrılığın yakın zamanda gerçekleşebileceği kanıtlayacak türdendi.
'TAKİBİ' BIRAKTI
Ricardo Quaresma, instagram'da yaptığı açıklamanın ardından akşam saatlerinde yeni bir hamle daha gerçekleştirdi. Portekizli, Beşiktaş kulübünün resmi instagram hesabınıtakip etmeyi bıraktı. Bu hamle camiada "Quaresma geri dönmez" diye yorumlandı.
- 19.6.2019
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Toplam 2
Yorum
22.yy Abilik sacmaligi sadece fenere mahsus .kulübede Darülaceze oldu.
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Son dakika... Ayrılık kararı sonrası Quaresma: Gerçekleri açıklayacağım!
Toplam 1
Yorum
halo bu kulüpte imzalar kalplere atılır..pooaaahhhh..
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Ahmet Ağaoğlu: Artık deniz bitti
Toplam 1
Yorum
arif mevcut kadroyu tutarsan transfer yapmana gerek yok, onazi de iyileşince tamamdır Trabzon şampiyonluğun en büyük adayı olur
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