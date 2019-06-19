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19 Haziran 2019, Çarşamba
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Burak için yüz yüze!

Burak için yüz yüze!

Gelecek sezon forvet için 1 numaralı hedefini olarak belirleyen İtalyan ekibi Lecce'nin görüşmesi için 'ye geldi.

Gelecek sezon forvet için 1 numaralı hedefini olarak belirleyen İtalyan ekibi Lecce'nin görüşmesi için 'ye geldi. Meluso'nun kulübüne giderek yaptığı ilk görüşmenin görüntüleri dün ortaya çıktı. Bunun üzerine bir açıklama yapan Beşiktaş İkinci Başkanı , "Bizim Burak Yılmaz'ı satma gibi bir niyetimiz yok ayrıca bahse konu kulüpten bize gelen rakamsal bir teklif de yok. Evet, bir görüşme oldu ancak para ile ilgili bir şey konuşulmadı, tekrar ediyorum bizim Burak Yılmaz'ı satmak gibi bir planımız yok" ifadesini kullandı.

  1. 19.6.2019
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