Burak için yüz yüze!
Gelecek sezon forvet için 1 numaralı hedefini Burak Yılmaz olarak belirleyen İtalyan ekibi Lecce'nin Sportif Direktörü Mauro Meluso transfer görüşmesi için Türkiye'ye geldi.
Gelecek sezon forvet için 1 numaralı hedefini Burak Yılmaz olarak belirleyen İtalyan ekibi Lecce'nin Sportif Direktörü Mauro Meluso transfer görüşmesi için Türkiye'ye geldi. Meluso'nun Beşiktaş kulübüne giderek yaptığı ilk görüşmenin görüntüleri dün ortaya çıktı. Bunun üzerine bir açıklama yapan Beşiktaş İkinci Başkanı Serdal Adalı, "Bizim Burak Yılmaz'ı satma gibi bir niyetimiz yok ayrıca bahse konu kulüpten bize gelen rakamsal bir teklif de yok. Evet, bir görüşme oldu ancak para ile ilgili bir şey konuşulmadı, tekrar ediyorum bizim Burak Yılmaz'ı satmak gibi bir planımız yok" ifadesini kullandı.
- 19.6.2019
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Toplam 2
Yorum
22.yy Abilik sacmaligi sadece fenere mahsus .kulübede Darülaceze oldu.
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Toplam 1
Yorum
halo bu kulüpte imzalar kalplere atılır..pooaaahhhh..
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Ahmet Ağaoğlu: Artık deniz bitti
Toplam 1
Yorum
arif mevcut kadroyu tutarsan transfer yapmana gerek yok, onazi de iyileşince tamamdır Trabzon şampiyonluğun en büyük adayı olur
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