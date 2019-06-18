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18 Haziran 2019, Salı
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Ricardo Quaresma Beşiktaş'ı sildi

Ricardo Quaresma Beşiktaş'ı sildi

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu hesabından Fikret Orman'ın açıklamalarına cevap verdi. Siyah Beyazlı kulüpteki geleceği tartışma konusu olan Quaresma, hesabından Beşiktaş'ı takipten çıkardı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın, İkinci Başkan Serdal Adalı'ya "Quaresma'nın parasını verin, sonra da gönderin gitsin." dediği iddia edilmişti. Bu iddia üzerine de yıldız oyuncu hesabından "Benimle mutlu değillerse toplantı yapmaları yeterlidir. Şu anda tatildeyim. 'a gelince gerçekleri vereceğim bir röportajda açıklayacağım." demişti.

BEŞİKTAŞ'I SİLDİ

Ricardo Quaresma, yaptığı açıklama sonrası hesabından Beşiktaş'ı takipten çıkardı. Yıldız oyuncunun bu hareketi "Quaresma Beşiktaş'tan ayrılacak" şeklinde yorumlandı.

  1. 18.06.2019
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