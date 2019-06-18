Ricardo Quaresma Beşiktaş'ı sildi
Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu sosyal medya hesabından Fikret Orman'ın açıklamalarına cevap verdi. Siyah Beyazlı kulüpteki geleceği tartışma konusu olan Quaresma, Instagram hesabından Beşiktaş'ı takipten çıkardı.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın, İkinci Başkan Serdal Adalı'ya "Quaresma'nın parasını verin, sonra da gönderin gitsin." dediği iddia edilmişti. Bu iddia üzerine de yıldız oyuncu sosyal medya hesabından "Benimle mutlu değillerse toplantı yapmaları yeterlidir. Şu anda tatildeyim. İstanbul'a gelince gerçekleri vereceğim bir röportajda açıklayacağım." demişti.
BEŞİKTAŞ'I SİLDİ
Ricardo Quaresma, yaptığı açıklama sonrası Instagram hesabından Beşiktaş'ı takipten çıkardı. Yıldız oyuncunun bu hareketi "Quaresma Beşiktaş'tan ayrılacak" şeklinde yorumlandı.
- 18.06.2019
-
Hafıza kaybı yaşayan Datome hastaneye kaldırıldı
Toplam 2
Yorum
22.yy Abilik sacmaligi sadece fenere mahsus .kulübede Darülaceze oldu.
-
Son dakika... Ayrılık kararı sonrası Quaresma: Gerçekleri açıklayacağım!
Toplam 1
Yorum
halo bu kulüpte imzalar kalplere atılır..pooaaahhhh..
-
Ahmet Ağaoğlu: Artık deniz bitti
Toplam 1
Yorum
arif mevcut kadroyu tutarsan transfer yapmana gerek yok, onazi de iyileşince tamamdır Trabzon şampiyonluğun en büyük adayı olur
Ricardo Quaresma Beşiktaş'ı sildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.