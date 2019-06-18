Olaylı Beşiktaş Fenerbahçe maçı soruşturmasında Tolga Zengin’e takipsizlik - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
18 Haziran 2019, Salı
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Olaylı maçı soruşturmasında ’e takipsizlik

Olaylı Beşiktaş Fenerbahçe maçı soruşturmasında Tolga Zengin’e takipsizlik

- arasında geçtiğimiz yıl oynanan derbi maçı sırasında meydana gelen olaylarda güvenlik görevlisini yaralamaya teşebbüs ettiği iddia edilen kaleci hakkında yürütülen soruşturma kapsamında takipsizlik kararı verildi. Savcılık, tarafların uzlaştığını belirtti.

- arasında 2018 tarihinde oynanan yarı final rövanş karşılaşmasında meydana gelen olaylarda güvenlik görevlilerine vurdukları iddia edilen ve hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. 'Basit yaralamaya teşebbüs' ve 'basit yaralama' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında savcılık, şüpheliler hakkında takipsizlik kararı verdi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan takipsizlik kararında, 19 Nisan 2018 tarihinde Kadıköy'de bulunan Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe- Beşiktaş futbol müsabakası sırasında çıkan ve Beşiktaş teknik direktörü 'in yaralanmasıyla sonuçlanan olaylar nedeniyle müsabakanın tatil edildiği anlatıldı.

Bu esnada saha kenarında devam eden olaylar kapsamında Beşiktaş Spor Kulübü'nde güvenlik koordinatör personeli olarak çalışan Yasin Yaman'ın Fenerbahçe Spor Kulübü'ne bağlı olarak çalışan güvenlik görevlisi 'a vurduğu belirtildi. Beşiktaş futbol takımının yedek kalecisi olan Tolga Zengin'in de özel güvenlik görevlisi olan Enes Pehlivan'a vurmak üzere hamle yaptığı, eylemi tamamlayamadığı kaydedildi.

TARAFLAR UZLAŞTI, SAVCILIK TAKİPSİZLİK KARARI VERDİ
Mağdurların şikayetçi olmadıklarının belirtildiği kararda, spor alanında meydana gelen yaralama eylemlerinin şikayete bağlı olmadığı, eylemlerin taraf ve tanık ifadeleri, stadyum kamera kayıtları ve adli raporlarda sabit olduğu, şüphelilerin üzerilerine atılı suçları işlediklerine dair kamu davası açılmasını gerektirecek yeterlilikte şüphe oluştuğu ancak şüphelilere isnat edilen suçların uzlaştırma kapsamında olduğu ve tarafların uzlaştıkları anlatıldı. Uzlaşma nedeniyle şüpheliler Tolga Zengin ve Yasin Yaman hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

3 KİŞİYE DE DAVA AÇILDI
Öte yandan savcılık, Fenerbahçe Spor Kulübü bünyesinde taraftar sorumlusu olarak çalışan , Beşiktaş Spor Kulübü'nde idari sorumlu olarak çalışan ve Fenerbahçe Spor Kulübünde güvenlik görevlisi olarak çalışan Gökhan Uyanık hakkında yürüttüğü soruşturmayı da tamamladı. Hazırlanan iddianamede, Ali Bozan ile Gökhan Uyanık'ın "basit yaralama" suçundan 1'er yıla, Hüseyin Erdinç Gültekin'in ise iki kişiye yönelik "basit yaralama" suçundan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

  1. 18.06.2019
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