Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'e İtalyan kancası! İşte yapılan teklif... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
18 Haziran 2019, Salı
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'e İtalyan kancası! İşte yapılan teklif...

Dorukhan Toköz'e İtalyan kancası! İşte yapılan teklif...

'ta flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Siyah-beyazlılarda harika bir sezonu geride bırakan milli futbolcu için 'dan teklif geldi. İşte yapılan teklif...

Siyah-beyazlı ekibin geçen sezon kadrosuna kattığı 'ün talipleri her geçen gün artıyor. Genoa ve Sassuolo'nun ardından Udinese de 'ın kapısını çaldı. İtalyan ekibi yıldız oyuncu için Beşiktaş'a 12 milyon euro önerdi.

Dorukhan Toköz'e İtalyan kancası! İşte yapılan teklif... | Video

  1. 18.06.2019
  2. Güncelleme: 18.06.2019 21:43
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