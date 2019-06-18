Dorukhan Toköz'e İtalyan kancası! İşte yapılan teklif...

Siyah-beyazlı ekibin geçen sezon kadrosuna kattığı Dorukhan Toköz'ün talipleri her geçen gün artıyor. Genoa ve Sassuolo'nun ardından Udinese de Beşiktaş'ın kapısını çaldı. İtalyan ekibi yıldız oyuncu için Beşiktaş'a 12 milyon euro önerdi.

