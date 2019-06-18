Dorukhan Toköz'e İtalyan kancası! İşte yapılan teklif...
Beşiktaş'ta flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Siyah-beyazlılarda harika bir sezonu geride bırakan milli futbolcu Dorukhan Toköz için İtalya'dan teklif geldi. İşte yapılan teklif...
Siyah-beyazlı ekibin geçen sezon kadrosuna kattığı Dorukhan Toköz'ün talipleri her geçen gün artıyor. Genoa ve Sassuolo'nun ardından Udinese de Beşiktaş'ın kapısını çaldı. İtalyan ekibi yıldız oyuncu için Beşiktaş'a 12 milyon euro önerdi.
- 18.06.2019
- Güncelleme: 18.06.2019 21:43
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Hafıza kaybı yaşayan Datome hastaneye kaldırıldı
Toplam 2
Yorum
22.yy Abilik sacmaligi sadece fenere mahsus .kulübede Darülaceze oldu.
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Son dakika... Ayrılık kararı sonrası Quaresma: Gerçekleri açıklayacağım!
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halo bu kulüpte imzalar kalplere atılır..pooaaahhhh..
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Ahmet Ağaoğlu: Artık deniz bitti
Toplam 1
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arif mevcut kadroyu tutarsan transfer yapmana gerek yok, onazi de iyileşince tamamdır Trabzon şampiyonluğun en büyük adayı olur
Dorukhan Toköz'e İtalyan kancası! İşte yapılan teklif... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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