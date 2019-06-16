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16 Haziran 2019, Pazar
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'i bitiriyor

Beşiktaş John Obi Mikel'i bitiriyor

'de yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına başlayan , listesinde 'i dahil etti. Nijeryalı yıldızın da siyah-beyazlı takıma gelmeye hazır olduğu ifade edildi.

'de yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmayı planlayan , transferde önemli bir isme yöneldi. Teknik direktör 'nın isteğiyle listesine sürpriz bir oyuncuyu dahil eden siyah-beyazlılar taraftarını heyecanlandıracak.

beIN Sports'ta yer alan habere göre takımın tüm bütçesi 40 milyon euroya çekilirken, gündemine ise orta saha için yeni bir isim girdi. Nijeryalı 'in Beşiktaş'ın listesinde yer aldığı öğrenilirken, sezonu Middlesbrough'da tamamlayan 1987 doğumlu oyuncunun 'a gelmeye hazır olduğu bildirildi.

EN PARLAK SEZONU CHELSEA'DE

'de uzun yıllar forması giyen Obi Mikel, Maviler'de çıktığı 372 maçta 6 gol atarken 13 de asist yapmıştı. Ülkesinin de en önemli oyuncularının başında gelen yıldız isim, 85 kez terlettiği milli formayla 6 kez ağları sarsmayı başardı.

  1. 16.06.2019
  2. Güncelleme: 16.06.2019 17:57
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