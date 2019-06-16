Beşiktaş John Obi Mikel'i bitiriyor
Süper Lig'de Abdullah Avcı yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına başlayan Beşiktaş, transfer listesinde John Obi Mikel'i dahil etti. Nijeryalı yıldızın da siyah-beyazlı takıma gelmeye hazır olduğu ifade edildi.
Süper Lig'de yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmayı planlayan Beşiktaş, transferde önemli bir isme yöneldi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın isteğiyle listesine sürpriz bir oyuncuyu dahil eden siyah-beyazlılar taraftarını heyecanlandıracak.
beIN Sports'ta yer alan habere göre takımın tüm bütçesi 40 milyon euroya çekilirken, transfer gündemine ise orta saha için yeni bir isim girdi. Nijeryalı John Obi Mikel'in Beşiktaş'ın listesinde yer aldığı öğrenilirken, sezonu Middlesbrough'da tamamlayan 1987 doğumlu oyuncunun İstanbul'a gelmeye hazır olduğu bildirildi.
EN PARLAK SEZONU CHELSEA'DE
İngiltere Premier Lig'de uzun yıllar Chelsea forması giyen Obi Mikel, Maviler'de çıktığı 372 maçta 6 gol atarken 13 de asist yapmıştı. Ülkesinin de en önemli oyuncularının başında gelen yıldız isim, 85 kez terlettiği milli formayla 6 kez ağları sarsmayı başardı.
- 16.06.2019
- Güncelleme: 16.06.2019 17:57
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Toplam 1
Yorum
Yasama GS'a genç oyuncuları almamız lazım. Azubuike 22 yaşında ortasahamiza dinamizm katar. Bjk devreye girmiş. Bize daha çok lazım.
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Toplam 2
Yorum
FB İkiside mükemmel futbolcu Avrupada olsalar 50 şer milyon euro ya giderlerdi TS satıp satmamakla çok iyi karar vermeli sonra zarar edebilirle
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İki başkana şok
Toplam 1
Yorum
baksoy O malum şahıslar 2 kara leke olarak Trabzon tarihine işlendikleri için portreleri yer almadı ?
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