Süper Lig'i şampiyon tamamlayan ve Türkiye'yi gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray transferde ince eleyip sık dokuyor. Bonservisi elinde olan isimleri tercih eden sarı-kırmızılı kulübün listesinde yer alan bir isimde ise Beşiktaş ile karşı karşıya geldiği ifade edildi.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
16 Haziran 2019 Pazar 16:30
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Gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray, kadrosuna hem tecrübeli hem de ekonomik açıdan uygun isimleri katmak için çabalıyor.
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Sarı-kırmızılı takımın transfer raporunu oluşturan teknik direktör Fatih Terim, listeye Türkiye Ligi'ni tanıyan isimleri de eklemişti.
Bu bağlamda Trabzonspor'un eski futbolcusu Stephane Mbia hem tecrübesi hem de kalitesi itibarıyla Galatasaray'ın listesine dahil oldu.
Fransız basınından L'Equipe ise sarı-kırmızılı takımın bonservisi elinde olan orta saha oyuncusu için Beşiktaş'ın da devrede olduğunu yazdı.
Haberin detayında oyuncunun ailesine yakın olmak için Çin'den ayrıldığı ve Avrupa'ya dönmek istediği ifade edilirken, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olmasının oyuncunun ilgisini çektiği belirtildi.
2015-16 sezonunda Trabzonspor'da görev yapan Mbia, o sezonun devre arasında 6 milyon euro'ya bir başka Çin takımı Hebei China Fortune takımına gitmişti.