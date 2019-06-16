Galatasaray'a transferde Beşiktaş rakip oldu! - Son dakika Galatasaray fotoğrafları - Fotomaç
16 Haziran 2019, Pazar
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Galatasaray'a transferde Beşiktaş rakip oldu!

Süper Lig'i şampiyon tamamlayan ve Türkiye'yi gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray transferde ince eleyip sık dokuyor. Bonservisi elinde olan isimleri tercih eden sarı-kırmızılı kulübün listesinde yer alan bir isimde ise Beşiktaş ile karşı karşıya geldiği ifade edildi.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

16 Haziran 2019 Pazar 16:30
Galatasaray'a transferde Beşiktaş rakip oldu!

Gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray, kadrosuna hem tecrübeli hem de ekonomik açıdan uygun isimleri katmak için çabalıyor.

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Galatasaray'a transferde Beşiktaş rakip oldu!

Sarı-kırmızılı takımın transfer raporunu oluşturan teknik direktör Fatih Terim, listeye Türkiye Ligi'ni tanıyan isimleri de eklemişti.

Galatasaray'a transferde Beşiktaş rakip oldu!

Bu bağlamda Trabzonspor'un eski futbolcusu Stephane Mbia hem tecrübesi hem de kalitesi itibarıyla Galatasaray'ın listesine dahil oldu.

Galatasaray'a transferde Beşiktaş rakip oldu!

Fransız basınından L'Equipe ise sarı-kırmızılı takımın bonservisi elinde olan orta saha oyuncusu için Beşiktaş'ın da devrede olduğunu yazdı.

Galatasaray'a transferde Beşiktaş rakip oldu!

Haberin detayında oyuncunun ailesine yakın olmak için Çin'den ayrıldığı ve Avrupa'ya dönmek istediği ifade edilirken, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olmasının oyuncunun ilgisini çektiği belirtildi.

Galatasaray'a transferde Beşiktaş rakip oldu!

2015-16 sezonunda Trabzonspor'da görev yapan Mbia, o sezonun devre arasında 6 milyon euro'ya bir başka Çin takımı Hebei China Fortune takımına gitmişti.

Galatasaray'a transferde Beşiktaş rakip oldu!
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