Süper Lig'i şampiyon tamamlayan ve Türkiye'yi gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray transferde ince eleyip sık dokuyor. Bonservisi elinde olan isimleri tercih eden sarı-kırmızılı kulübün listesinde yer alan bir isimde ise Beşiktaş ile karşı karşıya geldiği ifade edildi.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)