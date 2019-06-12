Beşiktaş'ta Aboubakar çıkmazı

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın resmi sözleşmeye imza atmasının ardından transfer çalışmalarına start veren Beşiktaş, ilk büyük sürprizini Vincent Aboubakar ile yaptı. Avcı'nın raporu doğrultusunda çalışmalarına başlayan siyah-beyazlı yönetim, Kamerunlu santraforun kiralık transferi için Porto ile temaslara başladı. Serdal Adalı ve Umut Güner ikilisinin yürüttüğü transfer operasyonunda Aboubakar'ı 1 yıl kiralık olarak transfer etmeyi düşünen siyah-beyazlı yönetim, Kamerunlu futbolcu ile de görüştü ancak "Porto ile görüşün" cevabını aldı. Portekiz kulübü, siyah-beyazlıların 2 milyon euro'luk kiralama ücretini geri çevirdi. UEFA ile FFP anlaşmasından dolayı kadrosundaki futbolcuları elden çıkartarak gelir yaratmaya çalışan Porto, Militao (50 milyon euro) ve Felipe'yi (22 milyon euro) ardından da Marega'yı da satarak rahatlamak istiyor. Portekiz temsilcisi, Marega'nın olası satış durumundan dolayı Aboubakar'ı kadrosunda tutmak istiyor.



MAXİ LOPEZ 30 MİLYON

Şenol Güneş'in geçen sezon transfer edilmesi raporu verdiği Maxi Gomez'in değeri dolardan daha hızlı yükseldi. Geçen sezon Uruguaylı forvetini satmak için Beşiktaş'tan 7.5 milyon euro isteyen Celta, bu sezon ise rakamı 30 milyon euro olarak belirledi. İnter ve Valencia'nın teklif yaptığı 24 yaşındaki golcü için Celta, 30 milyon euro'nun altına düşmeyeceğini açıkladı.



CALDİROLA BİR ADIM ÖNE ÇIKTI

Stoper mevkiinde Ömer Toprak için yapılan ilk hamlelerden sonuç çıkmaması üzerine Abdullah Avcı'nın talebiyle sol stoper için Luca Caldirola ismi bir adım daha ön plana çıktı. İtalyan oyuncunun menajeri Lippi ile Serdal Adalı'nın yaptığı ilk görüşmeden olumlu sonuç alındığı ortaya çıktı. Adalı'nın Lippi'den, Mirin ve Roco'nun gitmesi durumunda Caldirola'ya imza attırmak istediklerini söylediği iddia edildi.