Beşiktaşlı Medel’e eş engeli
12 Haziran 2019, Çarşamba
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Beşiktaşlı ’e eş engeli

Beşiktaşlı Medel’e eş engeli

Beşiktaşlı Gary ’in ile anlaştığı iddiaları hakkında flaş bir açıklama yapıldı. Yıldız futbolcunun eşi Morales, Arjantin’de yaşamak istemediği söyledi.

'in yeniden 'ta oynayacağı iddialarına yanıt veren Şilili futbolcunun eşi Cristina Morales, "Arjantin'de yaşamak istemiyorum. Tatil için güzel bir yer ama orada yaşamak istemiyorum" ifadelerini kullandı. Beşiktaş yönetiminin, 31 yaşındaki futbolcudan en az 7 milyon euro bonservis ücreti kazanmayı hedeflediği biliniyor. Medel ile , Parma ve Gent kulüpleri de ilgileniyor.

  1. 12.6.2019
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