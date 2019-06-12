Beşiktaşlı Medel’e eş engeli

Medel'in yeniden Boca Juniors'ta oynayacağı iddialarına yanıt veren Şilili futbolcunun eşi Cristina Morales, "Arjantin'de yaşamak istemiyorum. Tatil için güzel bir yer ama orada yaşamak istemiyorum" ifadelerini kullandı. Beşiktaş yönetiminin, 31 yaşındaki futbolcudan en az 7 milyon euro bonservis ücreti kazanmayı hedeflediği biliniyor. Medel ile West Ham United, Parma ve Gent kulüpleri de ilgileniyor.