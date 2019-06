Abdullah Avcı: "Gümbür gümbür Beşiktaş izleteceğiz"

Beşiktaş, teknik direktörlük görevine getirdiği Abdullah Avcı ile resmi sözleşmeyi dün imzaladı. Vodafone Park'ta düzenlenen ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın da katıldığı törende 55 yaşındaki teknik adam, 3 yıllık anlaşmaya imza attı. İmza töreninde önemli açıklamalarda bulunan Abdullah Avcı, "Bu sıcak karşılama için Beşiktaş'a çok teşekkür ediyorum. Beni hayatta tutan üç önemli şey var. Dürüstlük, sadakat ve vefa... Beşiktaş ilkelerinde, şerefiyle oynayıp hakkıyla kazanmayı ilke edinmiş bir kulübe imza atmanın heyecanını ve gururunu yaşıyorum. Arzum ve isteğim, bu kulübe nice şampiyonluklar yaşatmak" dedi. Teknik direktör Abdullah Avcı sözlerine şöyle devam etti:



KEYİF ALACAK FUTBOL OYNAYACAĞIZ

"Amacım her gün kendini geliştiren, yenileyen ve oyuncu grubunun keyif aldığı bir futbol oynatmak. İki şeyden hayatım boyunca taviz vermeyeceğim. Kulübün mazisine layık bir duruş; oynadığı futbolla taraftarının saygı, sevgi ve coşkusunu kazanan, rakip taraftarların da gıpta ile baktığı bir futbol takımı hazırlamak. Bu sözlerimin altına hayırlı olsun diyorum. Taraftar çok büyük bir güç, özellikle de Beşiktaş taraftarı çok büyük bir güç! Bunu bizzat burada yaşayan biri olarak söylüyorum. Bu statta desibel rekoru kırıldı, umarım bizim de oynatacağımız futbolla bu desibel rekorlarına bir yenisini daha ekleriz. Güzel futbolla birlikte, gümbür gümbür bir Beşiktaş izleteceğiz."



TALEPLERİ YÖNETİME SUNACAĞIZ

Abdullah Avcı, Beşiktaş'ın şu anki mevcut kadrosunda yer alan oyuncuların yaş ortalaması için, "Mevcut kadromuzda çok kaliteli oyuncularımız var. Benim de çalışmalarım var, scout ekibiyle de çalıştık. Oyunumuza uygun oyuncu profilinde çalışmalarımız devam ediyor. Yönetime sunarak takipte olacağız" yorumunu yaptı.



ASLA PARA KONULARINI KONUŞMAM

İmzalar atılırken dostluklar kadar vefanın da önemli olduğun söyleyen Abdullah Avcı, "Beşiktaş ile imzalarken de TEFE, TÜFE vs, ben bunlardan anlamam. Allah bana milli takım teknik direktörlüğü ve şimdi Beşiktaş teknik direktörlüğü nasip etti. O duyguyu büyük coşkuyla yaşıyorum. Bunun hakkını verebileceğimizi umuyorum" diye konuştu.



OĞUZHAN'IN EKSİKLERİ VAR

Teknik patron Avcı, Oğuzhan'a sahip çıktı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Oğuzhan'ın Arsenal'den Beşiktaş'a transferinde Başkan Orman'a fikrimi söylemiştim. Oğuzhan benim milli takıma aldığım bir oyuncuydu. Futbolcularla iletişim halindeyim, Oğuzhan'ın eksikleri var ama bunları konuşacağız. Eksiklerini düzeltip hem Beşiktaş'a hem Türk futboluna tekrardan kazandıracağız Oğuzhan'ı" dedi.



ŞENOL GÜNEŞ'E TEŞEKKÜR

A Milli Takım'ın Fransa galibiyetini değerlendiren Avcı şu ifadeleri kullandı: "Fransa maçında birbirine sıkı sıkı sarılan bir milli takım gördük. Hem Başakşehir'den hem de Beşiktaş kadrosundan yaklaşık yüzde 60-70'lere yakın oyuncunu kadroda yer alması önemli. Benim de hocam olan, talebesi olduğum Şenol hocamı da tebrik ediyorum. Bizim amacımız da oraya daha fazla oyuncu vermek."



KESKİN&FİDAN BİZİMLE OLACAK

Siyah-beyazlıların yeni hocası Avcı, yardımcıları ile ilgili olarak, "Şu an itibarı ile ekibimde Gökhan Keskin ve Şenol Fidan gibi farklı görev tanımları bulunan, antrenörlük yapmış dürüstlükle bu kulübe hizmet etmiş isimler var. Fiziksel performans ayrı, beslenme ayrı, analiz ayrı, bir çok departmanımız olacak ve birçok isim burada hizmet edecektir" açıklamasında bulundu.



ÇÖZÜM ODAKLILIYIZ

Teknik adam olarak her zaman sahanın içinde kalacaklarını belirten Abdullah Avcı, "Bu oyunun sahanın içinde hep saf ve temiz bir oyun olarak hayal ettim ben. Bundan sonraki sürecin nasıl yönetilmesi gerektiğine dair de çok önemli deneyimler kazandım. Güçlü olacağız. Çatışma değil, çözüm odaklı çalışacağız" diye konuştu.