Yedek kaleci Ersin olacak! – Fotomaç – 06 Haziran 2019
06 Haziran 2019, Perşembe
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Yedek kaleci Ersin olacak!

Yedek kaleci Ersin olacak!

için, "Takımın en fazla kazanan oyuncusu kalecisi olmamalı" raporu veren , Alman file bekçisi için yönetimin hamlesini bekliyor.

için, "Takımın en fazla kazanan oyuncusu kalecisi olmamalı" raporu veren , Alman file bekçisi için yönetimin hamlesini bekliyor. Eğer Karius'un sözleşmesi sonlandırılabilirse Fabri gelecek. Avcı'nın Karius'un yedeği olarak düşündüğü isimse Utku Yuvakuran değil, Ersin Destanoğlu olacak.

  1. 6.6.2019
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