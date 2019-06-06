Yedek kaleci Ersin olacak!
Karius için, "Takımın en fazla kazanan oyuncusu kalecisi olmamalı" raporu veren Abdullah Avcı, Alman file bekçisi için yönetimin hamlesini bekliyor.
Karius için, "Takımın en fazla kazanan oyuncusu kalecisi olmamalı" raporu veren Abdullah Avcı, Alman file bekçisi için yönetimin hamlesini bekliyor. Eğer Karius'un sözleşmesi sonlandırılabilirse Fabri gelecek. Avcı'nın Karius'un yedeği olarak düşündüğü isimse Utku Yuvakuran değil, Ersin Destanoğlu olacak.
- 6.6.2019
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Kerimoğlu sesleri
Toplam 1
Yorum
Hatyli Kerimoğlu iyidr hayrlisi Hatay kaldığı yerden devam
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Pektemek, 13 milyon euro demek!
Toplam 1
Yorum
md mustafa nın bjk de oynayamayacağını yönetimde biliyordu .bence ona verilen para başkaları tarafından bölüşüldü
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Muric Galatasaray'da!
Toplam 2
Yorum
abdullah yıldırım iste bu cımbom ıstedığini alır hayırlı olsun
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