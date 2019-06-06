Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin Fejsa savaşı!

Beşiktaş ve Fenerbahçe, Ljubomir Fejsa için karşı karşıya geldi. 30 yaşındaki ön libero Fejsa ile yakından ilgilenen sarı-lacivertliler, Sırp oyuncuya imza attırmak için kesenin ağzını açarken Beşiktaş da devreden çıkmıyor. Fejsa, geçen sezon Benfica formasını 33 karşılaşmada giydi. Sakatlık sebebiyle sene başında 3 ay boyunca forma şansı bulamayan Sırp futbolcunun, şu an için herhangi bir sakatlığının olmadığının altı özellikle çiziliyor. Sırbistan Milli Takımı'nın da formasını giyen Fejsa, ülkesi adına 22 karşılaşmada oynadı.