Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin Fejsa savaşı!
Beşiktaş ve Fenerbahçe, Ljubomir Fejsa için karşı karşıya geldi. 30 yaşındaki ön libero Fejsa ile yakından ilgilenen sarı-lacivertliler, Sırp oyuncuya imza attırmak için kesenin ağzını açarken Beşiktaş da devreden çıkmıyor.
Beşiktaş ve Fenerbahçe, Ljubomir Fejsa için karşı karşıya geldi. 30 yaşındaki ön libero Fejsa ile yakından ilgilenen sarı-lacivertliler, Sırp oyuncuya imza attırmak için kesenin ağzını açarken Beşiktaş da devreden çıkmıyor. Fejsa, geçen sezon Benfica formasını 33 karşılaşmada giydi. Sakatlık sebebiyle sene başında 3 ay boyunca forma şansı bulamayan Sırp futbolcunun, şu an için herhangi bir sakatlığının olmadığının altı özellikle çiziliyor. Sırbistan Milli Takımı'nın da formasını giyen Fejsa, ülkesi adına 22 karşılaşmada oynadı.
- 6.6.2019
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Kerimoğlu sesleri
Toplam 1
Yorum
Hatyli Kerimoğlu iyidr hayrlisi Hatay kaldığı yerden devam
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Pektemek, 13 milyon euro demek!
Toplam 1
Yorum
md mustafa nın bjk de oynayamayacağını yönetimde biliyordu .bence ona verilen para başkaları tarafından bölüşüldü
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Muric Galatasaray'da!
Toplam 2
Yorum
abdullah yıldırım iste bu cımbom ıstedığini alır hayırlı olsun
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