Beşiktaş'ta öncelik stoper – Fotomaç – 06 Haziran 2019
06 Haziran 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Beşiktaş'ta öncelik stoper

'ta öncelik stoper

Beşiktaş'ta öncelik stoper

stoper listesine bir yeni isim daha ekledi. ’de oynayan için düğmeye basılmasını istedi.

, yeni sezon çalışmaları arasında ilk sırayı stopere verdi. 'nin ayrılması, Mirin'in de beklentilerin altında kalmasının ardından arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılar 'da gözden çıkarılan 'ı birinci sıraya yazsa da, Avcı'nın adını verdiği stoper adaylarından birisinin 'de forma giyen olduğu öğrenildi. 29 yaşındaki Hollandalı sol stoperin maç başına 66.8 pas yapıp, yüzde 90 isabet sağladığını belirten Abdullah Avcı'nın, tecrübeli oyuncunun kendisinin sistemini en doğru şekilde çalıştırabileceğini yöneticilerle paylaştığı bildirildi. Avcı, scout ekibinin önüne koyduğu Botafogo'da Gabriel'in iyi bir stoper olduğunu ama onun sol ayaklısını bulmaları gerektiğini belirtti.

ATINÇ NUKAN LİSTEYE GİRMEDİ
'ın için şu anda bir düşüncesinin olmadığı iddia edildi. 2015'te 6 milyon euro karşılığında Leipzig'e satılan genç futbolcunun yeniden siyah-beyazlılara döneceği söylense de; yönetimin teknik direktör Abdullah Avcı ile yaptığı transfer görüşmesinde Atınç Nukan'ın gündeme gelmediği ve şu anda Beşiktaş'ın planları içerisinde yer almadığı belirtildi.

  1. 6.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş'ta öncelik stoper haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN